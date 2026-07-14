Oružane snage Malija, uz podršku ruskog Afričkog korpusa, ponovo su uspostavile kontrolu nad strateškim gradom Anefis nakon više od nedelju dana žestokih sukoba sa tuareškim separatistima i džihadistima povezanim sa Al Kaidom.

Prema navodima malijske vojske, u operaciji je izvedeno najmanje 15 vazdušnih udara, uništeno je 12 borbenih vozila i ubijeno gotovo 100 protivničkih boraca. Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Krvava bitka za strateški grad

Anefis se nalazi na ključnom pravcu između Gaoa, koji kontroliše vlada, i Kidala, jednog od glavnih uporišta pobunjenika na severu zemlje.

Malijski Generalštab saopštio je da je tokom operacije poginulo oko 30 malijskih vojnika, dok je oko 60 ranjeno.

Konvoj probio blokadu

Veliki vojni konvoj iz Gaoa uspeo je da tokom noći 9. jula stigne do opkoljene baze u Anefisu, nakon što su malijske i ruske snage vazdušnim i kopnenim napadima otvorile koridor.

Pobunjenici su prethodno izvodili zasede, koristili kamikaza-dronove i oborili borbeni helikopter Mi-24 kod Tabrišata.

Drugi pokušaj dopremanja pojačanja, uz snažnu vazdušnu podršku, bio je uspešan.

Rusi objavili snimke

Afrički korpus objavio je video i fotografije uništenog vozila na kojem je bio montiran protivavionski top ZU-23.

Ruska jedinica tvrdi da u operaciji nije imala poginulih pripadnika, ali te informacije nisu nezavisno potvrđene.

Nakon ulaska u grad započete su operacije čišćenja terena i učvršćivanja položaja protiv Fronta oslobođenja Azavada (FLA), Grupe za podršku islamu i muslimanima (JNIM), povezane sa Al Kaidom, i njihovih saveznika.

Pobunjenici priznali povlačenje

Front oslobođenja Azavada prethodno je tvrdio da kontroliše veći deo Anefisa i da je nekoliko dana držao pod blokadom malijske i ruske snage.

Kasnije je saopštio da se povukao radi reorganizacije, priznajući gubitke u ljudstvu i tehnici, ali bez objavljivanja tačnih podataka.

Rat daleko od kraja

Nova ofanziva počela je 4. jula koordinisanim napadima na više gradova na severu Malija.

Posle prekida vojne saradnje sa Francuskom, Mali se oslonio na Rusiju, a Afrički korpus, koji deluje pod kontrolom ruskog Ministarstva odbrane, od kraja 2024. godine pruža podršku malijskim snagama.

Iako povratak Anefisa predstavlja važan uspeh za Bamako i Moskvu, nastavak koordinisanih napada pobunjenika pokazuje da sukob na severu Malija još nije ni blizu završetka.

Izvor: Reuters, saopštenja Vojske Malija i Afričkog korpusa