Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će ključna kamatna stopa u zemlji nastaviti postepeno da pada, ocenjujući da stanje ruske ekonomije omogućava dalje ublažavanje monetarne politike.

On je to rekao tokom sastanka sa predsednikom Republike Saha (Jakutije) Ajsenom Nikolajevim, koji je preneo da guvernerka Centralne banke Rusije Elvira Nabiulina očekuje nastavak smanjenja referentne kamatne stope.

- Tako i treba da bude. To će biti prirodan proces - odgovorio je Putin.

Centralna banka već krenula sa snižavanjem

Centralna banka Rusije je 19. juna smanjila ključnu kamatnu stopu sa 14,50 na 14,25 odsto.

Iako je deo tržišta očekivao veće smanjenje, regulator je upozorio da i dalje postoje inflatorni rizici, uključujući povećanu budžetsku potrošnju, probleme u proizvodnji goriva i rast cena.

Pre toga, stopa je u aprilu spuštena sa 15 na 14,50 odsto, čime je započet ciklus postepenog smanjivanja.

Šta to znači za građane

Pad ključne kamatne stope obično dovodi do pojeftinjenja kredita za građane i privredu.

To znači da bi banke u narednom periodu mogle da smanje kamate na:

stambene kredite,

gotovinske zajmove,

poslovne kredite.

Istovremeno, očekuje se i postepeni pad kamata na štednju i oročene depozite.

Odluka 24. jula

Nova sednica Upravnog odbora Centralne banke Rusije zakazana je za 24. jul, kada će biti doneta odluka o eventualnom novom smanjenju kamatne stope.

Iako konačnu odluku donosi Centralna banka, Putinova izjava predstavlja jasan signal da Kremlj očekuje nastavak popuštanja monetarne politike.

Izvor: ruski mediji / izjava Vladimira Putina