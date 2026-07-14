Kod većine ljudi ubod ose izaziva samo lokalnu neprijatnu reakciju, ali u pojedinim slučajevima malo crvenilo može prerasti u stanje opasno po život.

Važno je znati kada hladne obloge i led više nisu dovoljni i kada je potrebno odmah potražiti pomoć lekara.

Uobičajena reakcija na ubod ose

Kada vas ubode osa ili pčela, sasvim je uobičajeno da na mestu uboda osetite jak bol, peckanje i svrab. Ubrzo se pojavljuje mala, tvrda i crvena oteklina. Takva reakcija nastaje zbog oslobađanja histamina i najčešće se povuče sama od sebe za nekoliko sati, odnosno najkasnije za dan ili dva. Hladan oblog, krema protiv upale iz apoteke i malo strpljenja uglavnom su dovoljni za oporavak.

Ipak, ponekad se javlja takozvana izražena lokalna reakcija. Tada otok može biti mnogo veći i proširiti se na površinu prečnika i do deset centimetara oko mesta uboda. Iako takav veliki otok može izgledati zastrašujuće i trajati duže (ponekad čak i nedelju dana), uglavnom nije opasan po život. Ipak, preporučuje se konsultacija sa lekarom, koji može preporučiti antihistaminike.

Teška reakcija na ubod

Najveća opasnost kod uboda ose jeste anafilaktički šok, odnosno teška alergijska reakcija koja zahvata ceo organizam.

Prvi i najvažniji znak upozorenja jeste oticanje lica, usana, jezika ili grla, bez obzira na to gde vas je insekt ubo. Ako vas je osa ubola, na primer, u ruku ili nogu, a iznenada počnete da osećate oticanje vrata, probleme sa gutanjem ili otežano disanje – ne čekajte.

Hitnu medicinsku pomoć treba potražiti ako primetite neki od sledećih simptoma:

otežano disanje ili „pištanje“ u grudima

jaku vrtoglavicu, mučninu ili gubitak svesti

pojavu crvenih fleka ili otoka po celom telu, a ne samo na mestu uboda

bledu kožu i ubrzan puls

Obratite pažnju na moguću infekciju

Čak i ako niste alergični na otrov ose, problemi se mogu pojaviti nekoliko dana kasnije u obliku bakterijske infekcije. Ako mesto uboda počne da se zagreva, jako pulsira od bola, otok naglo raste (posebno ako postane veći od šake) ili iz rane počne da izlazi gnoj, to može biti znak infekcije.

Posebno treba obratiti pažnju na crvene linije ili pruge koje se šire od mesta uboda prema srcu. To može ukazivati na ozbiljnu infekciju i zahteva što skoriji pregled lekara i eventualno antibiotsku terapiju kako bi se sprečile komplikacije, piše Healthline.