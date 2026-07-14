Obraćanje predsednika SAD Donalda Trampa o biće fokusirano na strano mešanje u američke izbore 2020. godine, prema rečima novinara lista MS Now Džejka Trejlora, pozivajući se na izvore iz Bele kuće.

Tramp je prethodno najavio obraćanje naciji u četvtrak 16. jula. ne precizirajući temu.

- Očekuje se da će se Trampov govor u četvrtak fokusirati na nedavno deklasifikovane obaveštajne izveštaje za koje Bela kuća tvrdi da otkrivaju planove stranih vlada da se mešaju u izbore 2020. godine“, napisao je novinar na društvenoj mreži Iks.

Tramp je više puta tvrdio da je izgubio izbore 2020. godine zbog prevare sa glasačkim listićima putem pošte od strane demokrata. Demokrata Džozef Bajden je pobedio tada na izborima.

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