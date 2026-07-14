Najvažnije

U Parizu je formirana antibalistička koalicija, čiji je cilj razvoj zajedničke protivraketne odbrane.

Ruske snage nastavile su napade širom Ukrajine. U ruskom udaru oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Černomorsku u Odeskoj oblasti, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo odbrane.

Istovremeno, Kijev je izveo napade dronovima na ciljeve u Rusiji. Prema navodima ruskih vlasti, više od 350 ukrajinskih bespilotnih letelica bilo je usmereno ka Moskovskoj oblasti, gde su tri osobe poginule, a tri su povređene.

U Parizu je održan sastanak "Koalicije voljnih", na kojem su predstavnici više od 25 zemalja razgovarali o daljoj podršci Ukrajini i jačanju evropske bezbednosti.

Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je da će Ukrajina dobiti 16 borbenih aviona "rafal" i mogućnost proizvodnje dela francuskog naoružanja, uključujući rakete "skalp".

Uživo

Pogođeno preko 100 ruskih brodova u Azovskom moru

Jedinice ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme (USF) napale su još 11 ruskih brodova u Azovskom moru u noći između 13. i 14. jula, saopštio je Robert "Mađar" Brovdi, komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme.

"Plus 11 u noći između 13. i 14. jula. Ukupno 116 brodova koje su 'Ptice' USF-a pronašle u Azovskom moru tokom devet dana u okviru operacije MoLoČKa: pet tankera, pet brodova za suvi teret i jedan tegljač", naveo je Brovdi.

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Zelenski odbijen

Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko nije prihvatila ponudu predsednika Volodimira Zelenskog da postane ambasadorka u Sjedinjenim Državama, javlja "Suspiljne" , pozivajući se na izvore.

Kucnuo je čas: Ko sada ima realne šanse da pobedi u ratu?

Kolumnista i jedan od vodećih kremljovskih analitičara, Kiril Strelnikov u tekstu za RIA Novosti "Vreme je da se završi posao: ruskoj vojsci otvorio se odličan prozor prilike." ističe da ukrajinske snage protivvazdušne odbrane već devet dana nisu uspele da obore nijednu rusku balističku raketu.

- Kao što se sećamo, Zelenski je ne tako davno pompezno izjavio da rat na kopnu više nije u modi: sada prava bitka i vodiće se isključivo na nebu, odnosno u vazduhu, gde „Ukrajina ima realne šanse za pobedu“. U poslednjih 24 sata, posebno ukrajinski mediji, pevaju ode nekoj vrsti „bespilotne ofanzive ukrajinskih oružanih snaga u Zaporožju“, koju niko nije video, ali to nije ni važno - piše Strelnikov.

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Ovo kriju od naroda? "Horor za vojsku se desio u Sumskoj oblasti"

Komanda ukrajinskih oružanih snaga prikriva ogromne gubitke koje je pretrpela 101. brigada teritorijalne odbrane u Sumskoj oblasti, rekli su bezbednosni zvaničnici za RIA Novosti.

- Rođaci ukrajinskih vojnika ... žale se na društvenim mrežama na kolosalne gubitke jedinice u oblasti Ulanova, koje komanda brigade pokušava da prikrije tako što vojnike naziva dezerterima - rekao je izvor agencije.

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Rusi udarili jednim od najmoćnijih oružja u arsenalu, ukrajinski PVO nije imao nikakve šanse!

Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se tvrdi da prikazuje ruski udar navođenom kliznom bombom FAB-3000 na grad Orihiv u Zaporoškoj oblasti, na prvoj liniji fronta u Ukrajini.

Prema dostupnim informacijama, reč je o jednoj od najtežih ruskih vazdušnih bombi prilagođenih za navođeno dejstvo. Snimak prikazuje snažnu eksploziju i veliki stub dima nakon udara u području grada koji se nalazi blizu linije sukoba.

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"Rusija će nastaviti rat bar do zime"

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je malo verovatno da će mir u Ukrajini biti postignut uskoro.

Tusk očekuje da će Rusija nastaviti sukob barem do zime, a rekao je da je o situaciji razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, prenosi Rojters.

"U ovom trenutku, s obzirom na krut stav Rusije i Putina, čini se malo verovatnim da će se u bliskoj budućnosti postići prekid vatre ili mirovni sporazum", rekao je Tusk novinarima u Parizu.

"Svi trenutno očekuju eskalaciju ruskih poteza i sasvim je verovatno da će Rusija želeti da produži ovaj rat barem do zime."

Tusk je najavio da će Poljska na jesen biti domaćin vojnih vežbi sa francuskim i britanskim snagama. Vežbe imaju za cilj pripremu za osiguranje bezbednosti Ukrajine i regiona kada se konačno postigne mirovni sporazum ili prekid vatre.

"Ovo će biti vežbe koje pripremaju celu koaliciju voljnih, okupljenih danas u Parizu, za takve stvarne garancije bezbednosti za Ukrajinu, ali i za ceo region", objasnio je Tusk.

Napadnuta rafinerija nafte Gazprom Njeftehim Salavat

Eksplozije i požar su prijavljeni u ruskoj Republici Baškortostan nakon napada dronom na rafineriju nafte Gazprom Njeftehim Salavat, koja se nalazi oko 1.400 km od ukrajinske granice, preneo je Telegram kanal Exilenova+.

Kijev, jutro nakon napada

Zelenski: Naredni sastanak Koalicije voljnih biće održan u Ukrajini

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da će naredni sastanak Koalicije voljnih biti održan u Ukrajini.

U obraćanju medijima u Parizu, zajedno sa liderima Francuske, Nemačke i Velike Britanije, nakon sastanka Koalicije voljnih, Zelenski je rekao da je važno što je postignut dogovor da se naredni sastanak Koalicije voljnih održi u Ukrajini, prenosi Ukrinform. On je istakao da je jučerašnji sastanak bio veoma sadržajan.

"Ne samo da čuvamo ovaj format (Koalicije voljnih). U okviru koalicije približavamo se trenutku kada ćemo moći da kažemo da je mir bliži. Upravo saradnja između nas ovde, u Evropi, kao i sa Amerikom, sa američkim predsednikom i sa svima u svetu koji žele mir, upravo ta naša saradnja približava kraj rata", rekao je ukrajinski predsednik. On je naveo da je jučerašnjem sastanku prisustvovalo 40 učesnika.

Koaliciji voljnih pridružile su se Moldavija i Severna Makedonija.

Francuska će omogućiti Ukrajini da proizvodi francuske krstareće rakete

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da će Francuska omogućiti Ukrajini da proizvodi francuske krstareće rakete, precizno navođene bombe i rakete presretače za protivvazdušnu odbranu, nakon što je Kijev naručio nove francusko-italijanske sisteme protivvazdušne odbrane i borbene avione "rafal".

"Ranije danas predsednik (Volodimir) Zelenski i ja dogovorili smo mapu puta između naše dve zemlje, kojom se sprovodi ono što je u principu dogovoreno prošlog novembra u vezi sa našom bilateralnom odbrambenom saradnjom", rekao je Makron na konferenciji za novinare nakon sastanka oko 25 lidera u Parizu, prenosi Rojters.

Proizvodnja će se odnositi na precizno navođene bombe vazduh-zemlja AASM, rakete presretače za protivvazdušnu odbranu "aster" i krstareće rakete velikog dometa lansirane iz vazduha SCALP, koje proizvodi i Velika Britanija.

Na meti vojne fabrike u Kijevu

Ruske trupe su tokom noći pokrenule grupne napade na vojne fabrike u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Pogođena su preduzeća vojne industrije koja se bave razvojem i proizvodnjom različitih vrsta raketa i bespilotnih letelica", navelo je Ministarstvo, prenosi agencija RIA Novosti. Kako je navedeno, među drugim pogođenim ciljevima bili su objekti u luci Južni u Odeskoj oblasti, koji se koriste za istovar i skladištenje goriva i maziva.

Napominje se da je tokom napada korišćeno visokoprecizno oružje dugog dometa iz vazduha i sa zemlje, kao i dronovi. Ranije danas, lokalne vlasti Kijeva saopštile su da su ruske snage izvele balistički raketni napad na glavni grad Ukrajine, dodajući da su u više delova Kijeva izbili požari.

Rusija napala Kijev balističkim raketama, izbili požari u dva gradska okruga



Ruske snage izvele su tokom noći balistički raketni napad na Kijev, a u više delova ukrajinske prestonice izbili su požari, saopštile su lokalne vlasti.

Kako je preneo Ukrinform, Kijevska gradska vojna administracija (KMVA) objavila je da je u gradu proglašena vazdušna uzbuna zbog pretnje od upotrebe balističkog naoružanja. Prema navodima administracije, požari su prijavljeni na dve lokacije u Golosejevskom okrugu, dok je kasnije saopšteno da su u Darnickom okrugu gorela vozila kao posledica napada.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su u Golosejevskom okrugu pogođena skladišta na dve adrese, nakon čega su izbili požari.

On je naveo i da je u Darnickom okrugu u blizini školske zgrade pronađen krater nastao usled udara projektila, dok su prozori na objektu polomljeni. Prema njegovim rečima, na školi nije pričinjena veća materijalna šteta. Vazdušna uzbuna tokom noći proglašena je u Kijevu, kao i u više regiona Ukrajine.