Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je za RTS da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina.

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina.

Kako je naveo, u Vašingtonu je doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga, a prva sesija biće održana u petak.

"Prvi put u istoriji, Srbija i Sjedinjene Američke Države podižu odnose na nivo strateškog partnerstva“, rekao je Đurić.

Prema njegovim rečima, odluka administracije predsednika Donalda Trampa predstavlja snažan politički signal ne samo Srbiji i njenim institucijama, već i američkoj javnosti i državnim institucijama.

Rezultat višegodišnjeg diplomatskog rada

Đurić je ocenio da je pokretanje strateškog dijaloga rezultat višegodišnjeg diplomatskog rada.

"Ovo je nešto na čemu smo radili mnogo godina, nešto što je u profesionalnom smislu jedno od ozbiljnih dostignuća za sve naše diplomate koje su se za to borile“, poručio je ministar spoljnih poslova.

Zahvalio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na podršci tom procesu.

"Predsednik Vučić je godinama podržavao naše napore da unapredimo odnose sa SAD i veoma sam srećan i zadovoljan zbog toga što danas mogu to da objavim", rekao je Đurić.

Ministar je najavio da na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija putuje u Vašington, gde će učestvovati na samitu u četvrtak, dok će se u petak održati prva sesija strateškog dijaloga.

"Ovo što se dešava u petak je zaista diplomatska, a i, rekao bih, politička istorija u odnosima Srbije i SAD", naglasio je Đurić.

Prema njegovoj oceni, uspostavljanje strateškog dijaloga imaće pozitivne efekte i na ekonomsku saradnju, međunarodni položaj Srbije i život građana.

"Mislim da će i ekonomija i građani i međunarodni položaj i ugled Srbije ovime dodatno biti osnaženi", poručio je resorni ministar.

Objašnjavajući značaj novog okvira saradnje, Đurić je naveo da strateški dijalog Srbiju svrstava u krug država sa kojima Vašington ima najviši nivo institucionalne saradnje.

"To je bukvalno, ako bismo pravili paralelu između odnosa sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama, američki klaster za Srbiju. To je stavljanje Srbije u potpuno drugu fioku", istakao je Đurić.

Najviši nivo institucionalne saradnje sa SAD

Govoreći o značaju uspostavljanja strateškog dijaloga, Đurić je ocenio da Srbija ulazi u krug zemalja sa kojima SAD imaju najviši nivo institucionalne saradnje.

"Srbija danas dolazi u situaciju u kojoj nije bila ni Jugoslavija, da bude zvanično prepoznata kao jedan od strateških partnera SAD", istakao je Đurić, naglašavajući da je to "srpski nacionalni interes".

Prema njegovim rečima, takav status je važan i zbog ključnih državnih i nacionalnih pitanja, pre svega Kosova i Metohije, Republike Srpske, kao i očuvanja unutrašnje stabilnosti Srbije.

"Važno nam je i zbog KiM, gde se oslanjamo na zaštitu našeg naroda, za Republiku Srpsku, gde smo prošle godine imali ozbiljno razumevanje administracije predsednika Trampa za rešavanje problema u Bosni i Hercegovini“, naveo je sagovornik.

Đurić je ocenio da bi novi nivo odnosa sa Vašingtonom mogao da ima značajne ekonomske efekte, jer, kako je naveo, predstavlja snažan signal stranim investitorima.

"Jedna Mađarska je napravila kvantni skok u svojoj ekonomiji kada je dobila status strateškog partnera, pa su brojne američke finansijske institucije, tehnološke i druge kompanije počele da koriste Budimpeštu za delovanje prema Evropi", rekao je Đurić.

"Srbija ispunila neophodne obaveze za otvaranje Klastera 3"

Osvrćući se na evropske integracije, Đurić je rekao da je Srbija ispunila obaveze neophodne za otvaranje Klastera 3 i da je Evropska komisija godinama podržavala taj korak.

Podsetio je da je Narodna skupština usvojila veliki broj zakona u okviru reformskog procesa, kao i da je predsednik Srbije poslednjih nedelja imao brojne susrete sa evropskim liderima.

"Sinoć smo u Parizu videli jednu sliku koja zaista može sve da nas ispuni ponosom – da je naš predsednik jedini lider jedne evropske zemlje koja nije članica ni NATO-a, ni Evropske unije, ni te koalicije voljnih, a koji je pozvan kao počasni gost", rekao je Đurić, ocenivši da je to priznanje položaju Srbije u Evropi.

Na pitanje da li očekuje otvaranje Klastera 3, ministar je poručio da je Srbija učinila sve što je bilo do nje.

"Što bi Njegoš rekao: 'Nada nema pravo ni u koga da ubogaljuje svoje ruke.' Ono što možemo da kažemo jeste da smo mi učinili, mislim, sve što je do nas", naveo je Đurić.

Govoreći o teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, u kojoj su stradali i povređeni državljani Srbije, izrazio je saučešće porodici poginule osobe i zahvalio crnogorskim službama na brzoj reakciji.

"Radnici Kliničko-bolničkog centra 'Podgorica', kao i spasioci iz Kotora, Tivta i tog kraja, učinili su sve i svoj posao obavili na izvanredan način", istakao je ministar, naglašavajući da su Ambasada Srbije i konzulat bili u stalnom kontaktu sa porodicama povređenih i pružali im neophodnu pomoć.

Komentarišući posetu predsednika Albanije Bajrama Begaja Bujanovcu, Đurić je rekao da je ona realizovana u skladu sa zakonima Srbije, uz poštovanje svih protokola i prisustvo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prema njegovim rečima, razvijanje odnosa sa Tiranom u interesu je Srbije, a kritike te posete treba sagledati i u širem političkom kontekstu.

"Poseta predsednika Albanije je normalna bilateralna aktivnost jednog šefa susedne države koji priznaje i poštuje status Preševa, Bujanovca i Medveđe kao dela naše zemlje", naglasio je Đurić.

Istakao je da Srbija sa Albanijom nastoji da gradi bolje odnose, uprkos različitim stavovima o Kosovu i Metohiji, kao i da nastavlja da poštuje prava albanske nacionalne zajednice u Srbiji.

RTS