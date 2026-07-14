Prvi slučaj dogodio se oko podneva na delu plaže ispred trga Pjacale Zenit, u području prepunom turista. Turistu iz Slovačke je, dok se kupao u moru, pogodio iznenadni srčani udar. Alarm je odmah podignut, a spasioci sa plaže i ekipe hitne medicinske pomoći brzo su stigli na lice mesta. Odmah su započeli kardiopulmonalnu reanimaciju i upotrebili defibrilator.

Uprkos dugotrajnim pokušajima da mu spasu život, lekar je na kraju mogao samo da konstatuje smrt.

Nekoliko trenutaka kasnije, supruga preminulog muškarca, potpuno potresena onim što se dogodilo, doživela je težak srčani udar, najverovatnije izazvan snažnim emotivnim šokom. Žena je kolabirala na plaži i odmah joj je ukazana medicinska pomoć.

Zbog ozbiljnosti njenog stanja pozvan je helikopter hitne pomoći iz Treviza, koji je sleteo direktno na plažu. Nakon što je stabilizovana, u kritičnom stanju prevezena je u bolnicu.

Dok su spasilačke ekipe još pružale pomoć ženi, dogodio se i treći hitan slučaj. Još jedan kupač doživeo je srčani udar nedaleko od mesta prve tragedije. Medicinsko osoblje, koje je već bilo angažovano oko zbrinjavanja žene, moralo je da podeli ekipe kako bi istovremeno pružilo pomoć i trećem pacijentu.

Pretpostavlja se da je reč o rođaku ili bliskom prijatelju slovačkog para.

Plaža je više od sat vremena bila pod nadzorom hitnih službi. Na terenu su bili ekipe hitne medicinske pomoći, helikopterske hitne pomoći, spasioci na plaži i lokalna policija, koja je obezbeđivala područje i pomagala u organizaciji spasilačkih aktivnosti, piše Rai Njuz.