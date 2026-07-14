Zemljotres jačine 2,5 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas područje u blizini Prokuplja, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Potres je registrovan u 10.48 časova, a epicentar se nalazio na oko 3,7 kilometara od centra Prokuplja, na dubini od svega jednog kilometra, zbog čega su ga građani u okolini jasno osetili.

Za sada nema izveštaja o povređenima niti o materijalnoj šteti.

Podsetimo, i juče se treslo u Prokuplju. Zemljotres se dogodio u 15.02 časova, navodi se na sajtu Republičkog seizomološkog zavoda.

- Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na IV stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti - navodi se na sajtu Seizmološkog zavoda.

Epicentar zemljotresa bio je u Novom selu.