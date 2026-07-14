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Ponovo zemljotres u Srbiji! Evo gde se treslo
Potres jačine 2,5 stepena po Rihterovoj skali registrovan je jutros u blizini Prokuplja, nakon što je i juče zabeležen zemljotres sa epicentrom u Novom Selu.
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