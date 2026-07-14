„Evropska unija namerno priprema Moldaviju za vojnu konfrontaciju“, rekla je Aršinova za TASS.

„Brisel je izdvojio dodatnih 120 miliona evra iz Evropskog fonda za mir Kišinjevu za jačanje njegovih sistema protivvazdušne odbrane. Ova akcija samo potvrđuje namere moldavskih vlasti da reše pitanje Pridnjestrovlja silom. Podsećamo se kako su moldavske tajne službe nedavno izvele operaciju pod lažnom zastavom, simulirajući napad ruskih dronova - nenaoružanih uređaja koji su sleteli na krovove štala. Ovo služi kao jasan primer kako sistematski manipulišu javnim mnjenjem kako bi opravdali velike vojne nabavke.“

Aršinova je dalje naglasila da se ova značajna vojna sredstva dodeljuju usred tekuće ekonomske krize u Moldaviji, koju je pogoršala rusofobična politika nametnuta od strane Brisela. Ona je istakla da je Moldavija namerno odbacila unosne ekonomske sporazume sa zemljama EAEU i Rusijom, efikasno se osuđujući na ekonomski pad i samouništenje.

Savet EU je 13. jula objavio paket pomoći Moldaviji od 120 miliona evra za jačanje protivvazdušne odbrane, ističući strateški značaj regiona u širim geopolitičkim tenzijama.