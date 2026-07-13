Grčke plaže godinama su mesto na kojem turisti donose sve i svašta – od prenosivih frižidera i suncobrana do hrane pripremljene kod kuće. Ipak, prizor koji je ovog leta osvanuo na društvenim mrežama mnoge je iznenadio.

Na viralnom snimku vidi se grupa bugarskih turista koja je, umesto uobičajenog piknika, odlučila da na samoj plaži postavi gasni roštilj i pripremi pravi ručak.

Dok su se drugi sunčali, oni pekli meso

Turisti su tik uz more postavili prenosni roštilj i počeli da peku velike komade mesa, dok su ostali kupači uživali u suncu i moru.

Miris pečenja ubrzo se proširio plažom, a neobičan prizor privukao je pažnju brojnih prolaznika, koji su sve zabeležili mobilnim telefonima. Snimak je zatim završio na društvenim mrežama, gde je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i komentara.

"Novi nivo paradajz turizma"

Video je izazvao burne reakcije korisnika interneta.

Manji broj ljudi smatra da svako ima pravo da letuje na način koji mu odgovara i da u pripremi hrane na plaži ne vidi ništa sporno.

Ipak, većina komentara bila je kritična, uz podsećanje da u Grčkoj važe stroga pravila o zabrani paljenja vatre i roštiljanja na javnim površinama, posebno tokom letnjih meseci zbog povećanog rizika od požara.

"Ovo više nije paradajz turizam, ovo je viši nivo", napisao je jedan korisnik.

"Neki plaćaju hiljade evra za restorane, a oni su svoj otvorili na plaži", našalio se drugi.

"Meni je to nekulturno. Zašto bih na plaži morao da udišem miris tuđeg ručka?", glasio je jedan od komentara.

"Svašta sam video na plažama, ali ovo još nisam", zaključio je drugi korisnik.

Podeljena mišljenja

Snimak je još jednom otvorio raspravu o tome šta je prihvatljivo ponašanje na letovanju i gde je granica između uštede i poštovanja drugih turista.

Dok jedni smatraju da je pripremanje hrane na plaži sasvim normalno ako nikome ne smeta, drugi ističu da takvi postupci narušavaju ugođaj ostalim kupačima i mogu biti u suprotnosti sa lokalnim propisima.