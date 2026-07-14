Odmor koji je trebalo da bude bezbrižan pretvorio se u veliko razočaranje za Novosađanku Mariju K. Tokom boravka na Velikoj plaži u Ulcinju našla se u neprijatnoj situaciji zbog koje je, uprkos tome što je unapred platila papreno skup mobilijar, odlučila da sa decom napusti kupalište.

Kako kaže, želela je da sebi i mališanima obezbedi udoban dan na plaži, pa je bez razmišljanja iznajmila baldahin i ležaljke. Za jednodnevni zakup izdvojila je ukupno 90 evra, što je, kako ističe, bilo skuplje od noćenja koje je platila u hotelu.

Sve je krenulo kada su primetili mali frižider

Problemi su nastali čim je osoblje primetilo da je porodica sa sobom donela prenosni frižider.

Prema Marijinim rečima, zaposleni su joj prišli i saopštili da unošenje sopstvene hrane i pića nije dozvoljeno, zbog čega frižider ne može da ostane na plaži.

Ona tvrdi da je pokušala da objasni da unutra nema nikakvih proizvoda kojima bi konkurisala plažnom baru.

- Rekla sam da su unutra samo voda i nekoliko stvari koje nosim deci. Nisu želeli ni da saslušaju objašnjenje - ispričala je.

"Za ležaljke uzmu 90 evra, ali im smeta flašica vode"

Marija kaže da ju je najviše pogodilo to što se, kako tvrdi, pravilo primenilo bez imalo razumevanja.

- Platili smo skoro sto evra samo da sedimo na plaži, a onda ispadne problem što smo poneli vodu i grickalice za decu. Nisam želela nikome da dokazujem šta je u frižideru. Smatrala sam da nema potrebe da objašnjavam zašto deci nosim njihove stvari - kaže ona.

Menadžer se izvinio, ali porodica nije želela da ostane

Nakon kraće rasprave došao je i menadžer kupališta, koji se, prema njenim rečima, izvinio zbog neprijatnosti.

Međutim, to nije promenilo odluku porodice.

- Posle svega više nismo imali volju da ostanemo. Spakovali smo peškire i otišli na drugo mesto. Kada odmor počne svađom, teško da može da se popravi - kaže Marija.

Pravila nisu ista na svim plažama

Na crnogorskom primorju ne postoji jedinstveno pravilo koje važi za sva kupališta kada je reč o unošenju sopstvene hrane i pića. Na pojedinim privatnim plažama to je dozvoljeno, dok druge imaju interna pravila kojima ograničavaju unošenje rashladnih torbi, hrane ili pića kupljenih van njihovog objekta.

Zbog toga se turistima savetuje da se pre zakupa mobilijara raspitaju