Kupači koji su u nedelju uveče uživali na plaži u Andeju, u francuskom delu Baskije, doživeli su pravi šok kada je more za svega nekoliko minuta pokazalo svoje drugo lice. Sunčan dan prekinuo je snažan meteorološki fenomen poznat kao enbata ili galerna, koji je izazvao opšti haos na obali.

Sve je počelo iznenada. Jak severozapadni vetar obrušio se na plažu, podizao peškire, nosio suncobrane i terao ljude da u panici beže sa obale tražeći zaklon. Snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju trenutak kada se mirna atmosfera pretvara u potpuni metež.

Prema pisanju francuskog portala Actu.fr, temperatura je za samo nekoliko minuta pala čak 10 stepeni, što je dodatno iznenadilo turiste koji nisu očekivali tako naglu promenu vremena.

Šta je zapravo enbata?

Enbata, odnosno galerna, karakterističan je meteorološki fenomen za obalu Baskije. Nastaje kada hladan i vlažan vazduh sa Atlantika iznenada prodre prema zagrejanom kopnu. Rezultat su veoma jaki udari vetra, naglo naoblačenje i oštar pad temperature.

Iako podseća na oluju, ovaj fenomen najčešće traje kratko i uglavnom se javlja predveče, posle veoma toplog dana.

Kako nastaje?

Prema podacima Turističke organizacije Baskije, enbata se obično formira kada velika masa oblaka pređe preko planine Jaizkibel i brzo se spusti prema obali. Ključni razlog njenog nastanka jeste velika razlika u vazdušnom pritisku između okeana i kopna, zbog čega hladan vazduh velikom brzinom prodire ka plažama.

Upravo zbog toga lokalno stanovništvo dobro poznaje ovaj fenomen, dok turisti često ostanu potpuno zatečeni njegovom snagom i brzinom.

Srećom, iako prizori deluju dramatično, enbata uglavnom brzo prolazi, a nakon njenog prolaska vreme se postepeno stabilizuje.