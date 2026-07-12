Deo visoke litice iznad obale iznenada obrušio, a kamenje je počelo da pada na popularnu plažu.

Na sreću, u incidentu nije bilo povređenih, iako se dogodio usred dana, u jeku letnje sezone i velikog broja turista. Snimci očevidaca prikazuju trenutak kada se deo stene urušava, nakon čega kamenje pada niz liticu, dok gust oblak prašine nakratko prekriva deo plaže.

Video-snimci su se brzo proširili društvenim mrežama, prikazujući paniku među kupačima i turistima koji su se u tom trenutku nalazili u blizini.

Plaža Mirtos, koja se često nalazi na listama najlepših obala Grčke, poznata je po blistavo belim oblucima, kristalno čistom tirkiznom moru i dramatičnim krečnjačkim liticama koje se strmo uzdižu iznad obale.

Ipak, upravo geološke karakteristike koje ovu plažu čine toliko spektakularnom predstavljaju i stalni rizik od odrona stena i manjih klizišta.

Na plaži su postavljena upozorenja o opasnosti od pada kamenja, a lokalne vlasti su više puta apelovale na posetioce da se ne zadržavaju u podnožju litica. Stručnjaci upozoravaju da su ovakvi događaji češći nakon perioda kiše, snažnih vetrova ili seizmičke aktivnosti u ovom tektonski aktivnom području.

Uprkos prirodnim rizicima, Mirtos ostaje nezaobilazna destinacija za putnike koji posećuju Kefaloniju. Jedinstven položaj plaže — smeštene u dubokom zalivu, u podnožju moćnih litica — učinio ju je jednom od najprepoznatljivijih slika grčkih ostrva.

Poslednjih godina turisti i vodiči sve češće ukazuju na potrebu za oprezom, posebno u blizini strmijih delova obale. Slični manji odroni beleženi su i ranije, što pokazuje da je ova plaža živi prirodni prostor, a ne potpuno kontrolisana turistička lokacija.

Do petka ujutru plaža nije bila zatvorena, ali se očekuje da nadležne službe pregledaju stabilnost litice. Turističke vlasti podsećaju posetioce da poštuju znakove upozorenja i da izbegavaju duže zadržavanje direktno ispod nestabilnih delova stena.

Kefalonija i dalje dočekuje turiste, a plaža Mirtos ostaje otvorena za posete - uz pojačan apel na oprez, piše Greek City Times.