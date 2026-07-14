Prema najavi RHMZ vrednosti će se danas kretati od 7 do 8. U većini delova biće na snazi crveni meteoalarm, dok će narandžasti biti samo u Kruševcu, Leskovcu, Dimitrovgradu, Prištini i Vranju, gde će UV biti 7.

Nešto bolja situacija će biti sutra, gde će veći deo Srbije biti u narandžastom, a manji u crvenom. U sredu, UV indeks, će se kretati od 5 do 8.

Uz visok indeks, danas ide i visoka temperatura, pa prema vremenskoj prognozi za današnji dan u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz najviše temperature od 30 do 33 °C.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar koji će posle podne na severu i zapadu biti u skretanju na jugozapadni.

Zbog najavljenih visokih temperatura, danas je na snazi žuti meteoalarm, na severu, zapadu i istoku Srbije.

Ipak, već sutra, 15. jula, sledi nagli vremenski obrt.

U sredu će u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 22 °C, a najviša od 31 do 34 °C.

U sredu će cela Srbija biti pod žutim meteoalarmom. Dvostruko upozorenje na snazi je ne samo zbog ekstremnih vrućina, već i zbog opasnosti od grmljavine.

Biometeorološka prognoza za danas

Očekivane biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično obolelih. Osobama sa hipertenzijom i srčanim obolјenjima se savetuje oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe, pospanosti i pada koncentracije. U saobraćaju se savetuje dodatan oprez, stoga ako trećete na put dobro obratite pažnju.

Biometeorološka prognoza za sutra

Biometeorološka situacija relativno povolјno će uticati na osobe sa hroničnim obolјenjima. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti i pada koncentracije. U najtoplijem delu dana neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, koje je u domenu veoma visokih vrednosti.

Vreme narednih dana

U sredu (15.07.) u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 22 °C, a najviša od 31 do 34 °C.

U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od četvrtka (16.07.) do subote (18.07.) u intervalu od 32 do 36 °C. U četvrtak (16.07.) se uz dnevni razvoj oblačnosti očekuje i lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok će u petak (17.07.) padavine u većini mesta izostati.

U subotu (18.07.) promena vremena - nakon veoma toplog jutra i prepodneva, posle podne i uveče osetniji pad temperature, prvo na severu i zapadu Srbije, a zatim i u ostalim krajevima, praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom.

U nedelju (19.07.) na severu Srbije razvedravanje, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom.

Početkom naredne sedmice (20 - 22.07.) pretežno sunčano uz prijatnije temperature - u većini mesta od 24 do 29 °C.