Iako je sud u obrazloženju naveo da je pozdrav "Za dom spremni" nesporno ustaški slogan i simbol režima NDH, zaključeno je da njegova upotreba u ovom slučaju ne predstavlja prekršaj, pozivajući se na raniju sudsku praksu i preporuke hrvatskog Veća za suočavanje s posledicama nedemokratskih režima.

Ustaški pozdrav proglašen "izuzetkom"

Presuda je izazvala nove polemike jer praktično potvrđuje da se slogan koji je bio službeni pozdrav ustaškog režima može koristiti u određenim okolnostima bez pravnih posledica.

Sud smatra da je uzvikivanje pozdrava bilo deo komemoracije poginulim pripadnicima HOS-a i da se zbog toga može primeniti izuzetak, iako je istovremeno naglašeno da je reč o pozdravu koji je suprotan Ustavu Republike Hrvatske.

Dvostruki aršini

Ovakva odluka dodatno otvara pitanje doslednosti hrvatskog pravosuđa u odnosu prema simbolima totalitarnih režima. Dok se u većini evropskih država fašistički i nacistički simboli sankcionišu bez izuzetaka, hrvatski sudovi ponovo ostavljaju prostor za njihovu javnu upotrebu kada se povezuju sa HOS-om.

Na taj način relativizuje se karakter ustaškog pokreta i stvara utisak da za jedan od najprepoznatljivijih simbola NDH postoje prihvatljive okolnosti za javno korišćenje.

Nova rasprava o odnosu Hrvatske prema ustaškom nasleđu

Oslobađajuća presuda gotovo sigurno će ponovo otvoriti raspravu o odnosu hrvatskih institucija prema ustaškim simbolima i nasleđu NDH.

Kako je moguće da sud istovremeno konstatuje da je "Za dom spremni" protivustavan ustaški pozdrav, ali da njegovo javno uzvikivanje u određenim situacijama ipak ne predstavlja kažnjivo delo?