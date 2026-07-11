"Zavetujemo se da ćemo se osvetiti za vašu čistu krv i sve mučenike ova dva rata koji su stradali od zločinačkih i nečasnih ubica.

Ova osveta je volja naše nacije i mora se izvršiti bez greške. Ovi zločinci, čija su imena popisana od glave do pete, poneće sa sobom u grob želju za mirnom smrću u krevetu", poručio je Hamnei u pisanoj poruci, prenosi Tasnim.

Kako je naveo, "ta stvar ne zavisi od njegovog postojanja ili postojanja drugih zvaničnika".

"Bilo da smo tu ili ne, ova stvar će biti realizovana i uskoro će slobodni ljudi širom sveta izvršiti deo ove misije", rekao je vrhovni vođa Irana.

Na kraju poruke, ajatolah Modžtaba Hamnei poželeo je "ugnjetavanom narodu Irana sigurnu i skoru pobedu".