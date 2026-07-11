Iako je Bavi oslabio dok se kreće preko hladnijeg mora, meteorolozi upozoravaju da i dalje predstavlja ozbiljnu pretnju zbog ogromne količine vlage koju nosi. Kišni oblaci prostiru se na području veličine Francuske.

Prema podacima Nacionalnog meteorološkog centra Kine, tajfun je imao maksimalnu brzinu vetra od 144 kilometra na čas, što odgovara uraganu prve kategorije po Safir-Simpsonovoj skali. Očekuje se da će u ranim jutarnjim satima u nedelju pogoditi područje oko Venžoua, grada sa oko 10 miliona stanovnika.

Više od 1,7 miliona ljudi evakuisano je u provinciji Džeđijang, gde se nalazi Venžou, dok je još više od 100.000 stanovnika izmešteno iz susedne provincije Fuđijen.

"Pomalo sam zabrinut, ali mislim da će sve biti u redu. Već smo prolazili kroz tajfune i prebrodićemo i ovaj", rekao je stanovnik Venžoua Huang Singhuan, dodajući da je njegova porodica obezbedila zalihe vode za nekoliko dana.

Najmanje 17 poginulih na Filipinima

Dok u Japanu i na Tajvanu nije prijavljen nijedan smrtni slučaj povezan sa tajfunom, na Filipinima je poginulo najmanje 17 ljudi usled obilnih kiša koje je izazvao pojačani jugozapadni monsun, dodatno pojačan uticajem Bavia.

Vatrogasna služba Tajvana saopštila je da je povređeno 87 osoba, uglavnom zbog padova sa motocikala i bicikala, kao i usled udara predmeta koje je nosio jak vetar.

Tajvan izbegao najgori udar

Na Tajvanu je evakuisano više od 14.000 ljudi, uglavnom iz planinskih oblasti. Iako Bavi nije direktno pogodio ostrvo, vlasti su zbog najavljenih obilnih padavina zatvorile škole i kancelarije, otkazale 920 međunarodnih i 282 domaća leta, dok je brza železnička pruga nastavila da saobraća sa smanjenim brojem polazaka.

U predgrađu Tajpeja vetar je obarao drveće i izazvao porast vodostaja reka, dok su pojedini građani ipak izlazili na ulice.

U Venžouu je šezdesetogodišnja Čen Ćiukin po jakoj kiši krenula kod svojih roditelja kako bi im pomogla da obezbede dom.

Odloženi i letovi iz Beograda

U subotu, 11. jula 2026. godine, "Er Srbija" je odložila letove JU986 / JU987između Beograda i Šangaja usled najavljenog snažnog tajfuna „Bavi“ u NR Kini.

Letovi će se obaviti po sledećem redu letenja:

JU986 iz Beograda za Šangaj – 12. jula u 06:00 časova po lokalnom vremenu.

JU987 iz Šangaja za Beograd – 13. jula u 00:55 časova po lokalnom vremenu.

Posledično, doći će i do izmene reda letenja između Beograda i Guangdžoua na letovima JU988 / JU989, koji su planirani za nedelju, 12. jula 2026. godine.