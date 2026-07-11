Bivšu rijaliti učesnicu Tatjanu Jovančević, svi pamte po tome što joj je u mladosti amputirana noga, o čemu je govorila pred kamerama kada je učestvovala u rijalitiju "Veliki brat".

Naime, ona je imama tešku borbu, ali je iz svega izašla kao pobednik, a njenu priču i danas mnogi pamte.

-Imam dosta godina i želim živa i zdrava da dočekam rođendan. Prošle godine sam napipala nešto na dojci i odmah se javila na onkologiju. Rekla sam doktorki: "Ostala sam bez noge, ne želim i bez dojke. Ja znam šta je rak" - rekla je ona ranije.

Doktor je predlagao amputaciju

Tatjana je potom objasnila i šta se dešavalo sa tumorom za koji je saznala da ima.

-Od tri tumora izvadili su mi dva koja su maligna. Doktor mi je tada predložio amputaciju. Pitala sam ga da li je to jedini način da preživim. Teško sam to podnela, jer se više ne osećam kao žena. Boli me što kada se skinem nema me ni pola, nemam ni nogu ni dojku - objasnila je Tatjana ranije.