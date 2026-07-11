U supermarketu jednog prodajnog lanca u berlinskoj četvrti Marijenfelde, u petak uveče, muškarac je zatvorio ženu i pretio joj, potvrdila je berlinska policija.

Policijska intervencija započela je nešto posle 22 sata, a područje oko prodavnice odmah je ograđeno i osigurano. Na teren je upućen velik broj policijskih službenika, uključujući pripadnike Specijalne interventne jedinice.

Prema rečima portparola policije, policija je tokom cele akcije bila u kontaktu s osumnjičenim. U intervenciji su učestvovali posebno obučeni pregovarači i policijski timovi specijalizovani za ovakve krizne situacije.



Za sada nije objavljeno šta je prethodilo incidentu niti koji je motiv muškarca. Policija tokom trajanja akcije nije iznosila dodatne pojedinosti kako ne bi ugrozila tok intervencije.

Na društvenim mrežama pojavili su se video snimci na kojima se mogu videti teško naoružani policijski službenici u zaštitnoj opremi ispred ulaza u supermarket. U blizini su tokom večeri bili okupljeni i prolaznici, dok su na ulici bili raspoređeni brojni policijski i vozila hitnih službi.

Alo/Novosti

BONUS VIDEO