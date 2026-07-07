Sjedinjene Američke Države ukinuće opštu dozvolu kojom je bila odobrena prodaja iranske nafte, izjavio je danas američki zvaničnik za Rojters, upozorivši da su aktivnosti Irana u Ormuskom moreuzu "potpuno neprihvatljive" i da će uslediti posledice nakon nedavnih napada na tankere u tom strateški važnom pomorskom prolazu.

Odluka Vašingtona usledila je pošto su tri tankera prethodnih dana prijavila da su pogođena nepoznatim projektilima u Ormuskom moreuzu i njegovoj blizini, navodi se u izveštaju britanske pomorske organizacije UKMTO.

Za sada nema komentara iz Teherana, niti je neko preuzeo odgovornost za napade.

Američki zvaničnik rekao je da pregovarači, uprkos najnovijoj eskalaciji, nastavljaju da "u dobroj veri" rade na postizanju konačnog sporazuma sa Iranom.

Kako se navodi, napadi na tankere i odgovor Sjedinjenih Američkih Država mogli bi da ugroze diplomatsko približavanje Vašingtona i Teherana i povećaju rizik da dalja eskalacija poremeti pregovore o sveobuhvatnom sporazumu.

Prema navodima, dve strane su prethodno radile na postizanju dogovora koji bi obuhvatio ograničenja iranskog nuklearnog programa i ublažavanje pojedinih sankcija, uključujući ograničenja izvoza nafte.

Ormuski moreuz, koji se nalazi između Irana i Omana, jedan je od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport energenata, kroz koji u mirnodopskim uslovima svakodnevno prolazi približno petina svetske potrošnje nafte, kao i velike količine tečnog prirodnog gasa, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO