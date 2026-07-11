„Evropa mira i uzajamnog poštovanja, Evropa pomirenja posle Drugog svetskog rata, postala je moguća zahvaljujući istini i nazivanju stvari pravim imenom. Ko želi da se pridruži toj zajednici mora da bude spreman na tu istinu”, poručio je poljski premijer u objavi na društvenim mrežama.

„Želimo da sačuvamo sećanje na svakog od njih. Po imenu i prezimenu. Zato će u Varšavi biti podignut zid sećanja sa večnim plamenom i imenima svake identifikovane žrtve“, poručio je on. Tusk je naglasio da je istina preduslov za prevazilaženje prošlosti.



„Naša dužnost prema žrtvama, kao i put ka prevazilaženju bolne prošlosti radi bolje budućnosti, jeste istina. A istina znači utvrđivanje identiteta i imenovanje krivaca, bezuslovnu osudu ovog zločina. Istina je sećanje na svaku žrtvu i mesto njenog sahranjivanja. Ubijeni ne smeju ostati bezimeni“, rekao je Navrocki.



On je događaje iz 1943. godine nazvao genocidom koji su ukrajinski nacionalisti počinili nad Poljacima i poljskim državljanima drugih nacionalnosti.

Volinjski masakr, koji je kulminirao 11. jula 1943. godine koordiniranim napadom odreda UPA na Poljake u 150 sela, dok su bili u nedelju ujutro na misi u crkvama, Tusk je danas nazvao genocidom koji su počinili ukrajinski nacionalisti.