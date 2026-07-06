Helikopter sa posmrtnim ostacima vrhovnog verskog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija sleteo je danas u kompleks džamije Džamkaran u Komu, nakon završetka ceremonije u Teheranu, prenela je iranska agencija Tasnim.

Nakon višesatne ceremonije ispraćaja u Teheranu, posmrtni ostaci su prebačeni u Kom, gde se u džamiji Džamkaran okupio veliki broj građana radi odavanja poslednje pošte.

Tasnim navodi da je ceremonija u Teheranu trajala do 17 časova po lokalnom vremenu, nakon čega je kovčeg prevezen helikopterom u Kom.

Iranske vlasti najavile su da će komemoracije biti nastavljene sutra u Komu, u sredu u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali, dok je za četvrtak planirana sahrana Hamneija u svetilištu imama Reze u Mašhadu.