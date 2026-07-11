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Pogođeni ruski brodovi

Ukrajinske odbrambene snage saopštile su danas da su tokom noći izvele napade na više ruskih plovila u Azovskom moru, uključujući tankere, tegljače i teretne brodove.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine naveo je da je pogođen 21 tanker, četiri tegljača, dva broda za prevoz suvog tereta i jedan bager, preneo je Ukrinform.

Prema saopštenju vojske, tankeri su korišćeni za transport nafte i naftnih derivata, a ostala plovila su služila za logističku podršku, transport tereta i održavanje lučke infrastrukture.

Ukrajinska vojska je istakla da se obim pričinjene štete i rezultati napada još utvrđuju. Komandant Snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi, poznat pod nadimkom "Mađar", rekao je da su tokom operacije zabeležena 73 uspešna pogotka.

Dve osobe poginule u raketnom napadu na Odesu

Dve osobe su poginule, a jedna je povređena u raketnom napadu na Odesu, saopštio je danas načelnik Odeske oblasne vojne administracije Oleg Kiper.

Prema njegovim rečima, ruske snage pogodile su objekat civilne infrastrukture u gradu, preneo je Ukrinform.

"Prema preliminarnim podacima, dve osobe su poginule. Još jedna osoba je povređena - 24-godišnji muškarac zadobio je ranu od gelera", naveo je Kiper u objavi na Telegramu.

Ukrajinska PVO neefikasna

Vladimir Zelenski izjavio je da ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana nije uspela da presretne nijednu od šest ruskih balističkih raketa koje su tokom noći ispaljene na ciljeve u Kijevu i ponovo pozvao zapadne saveznike da ubrzaju isporuke vojne pomoći.



„Očekujemo da partneri ispune obećanja u vezi sa paketima podrške za zaštitu naših ljudi, o kojima je dogovoreno na samitu NATO-a“, napisao je Zelenski na Telegramu.



On je dodao da je neophodno što pre sprovesti dogovore o izdavanju licenci za proizvodnju sistema „patriot“.

Grupacija „Jug“ zauzela bolje pozicije

Jedinice ruske grupacije „Jug“ poboljšale su položaj na prvoj liniji fronta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kako se navodi, avijacija je izvela udare po više ukrajinskih brigada na različitim pravcima.

Prema podacima Ministarstva odbrane, ukrajinske snage su tokom prethodnog dana izgubile do 190 vojnika, dve oklopne borbene mašine, 26 vozila i drugu vojnu tehniku.

Udari na vojno-industrijske objekte u Kijevu sa oružjem dugog dometa

Ruske trupe su tokom noći pokrenule grupne udare preciznim oružjem dugog dometa na vojno-industrijske objekte u Kijevu, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

„Noćas su ruske oružane snage izvele grupne udare koristeći precizno oružje dugog dometa, sa zemlje i iz vazduha i jurišne dronove. Kao rezultat udara, oštećeni su ukrajinski vojno-industrijski kompleksi u Kijevu, koji se bave proizvodnjom i skladištenjem bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa“, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva, prenosi TASS.

Ministarstvo je dodalo da su u napadu oštećeni i objekti lučke infrastrukture u Odesi, Čornomorsku i Izmailu u Odeskoj oblasti, koji se koriste za isporuku i skladištenje vojnog materijala i goriva, navodi agencija.

Osmoro povređenih u raketnom napadu na Kijev

Najmanje osam osoba, uključujući 11-godišnjeg dečaka, povređeno je u raketnom napadu na Kijev, saopštile su danas gradske vlasti.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko naveo je da su četiri povređene osobe hospitalizovane, dok je ostalima pomoć ukazana na licu mesta, preneo je Ukrinform.

Prema navodima načelnika Kijevske gradske vojne administracije Timura Tkačenka i gradskih vlasti, šteta je zabeležena u više delova grada.

Jedna osoba poginula u napadu na plovila u Taganrogskom zalivu

Ukrajinske oružane snage napale su četiri plovila u Taganrogskom zalivu na jugu Rusije, u Rostovskoj oblasti, pri čemu je poginula jedna osoba, izjavio je danas guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar.

Prema njegovim navodima, među napadnutim plovilima bio je i tanker koji je prevozio metanol, prenela je agencija RIA Novosti.

On je dodao da, prema preliminarnim podacima, u napadu nije bilo drugih žrtava, kao i da ne postoji opasnost od izlivanja metanola, dok su plovila pretrpela manju štetu.

Zelenski kaže da je nejasno kada će Ukrajina dobiti presretače raketa Patriot

Vladimir Zelenski je detaljno objasnio komplikacije sa kojima se Ukrajina suočava nakon što su SAD objavile da će Kijevu dati licencu za proizvodnju presretača raketa Patriot kod kuće.

„Još nisu određeni datumi, ali biće dodatnih PAC-3“, rekao je Zelenski nakon povratka iz Turske gde se sastao sa svetskim liderima na samitu NATO-a.

Zelenski je rekao da, iako je snabdevanje i proizvodnja Patriota „prioritet broj jedan Ukrajine“, vlada pristupa problemu na „nekoliko frontova“.

„Prvo, tražimo licencu od SAD za proizvodnju sistema Patriot“, rekao je.

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