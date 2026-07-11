Prema analizi zasnovanoj na snimcima koje je objavio CNN, radovi su izvođeni u objektu Taleghan 2, koji se nalazi u okviru vojnog kompleksa Parčin.

Snimci nastali 22. juna i 7. jula pokazuju da se na toj lokaciji nije radilo samo na uklanjanju posledica ranijih napada, već i na obnovi samog objekta.

U početku su aktivnosti izgledale kao procena štete i čišćenje ruševina, ali kasniji snimci ukazuju na to da je Iran započeo ozbiljnije radove na sanaciji objekta.

Među uočenim radovima su iskopavanja oko tri otvora na krovu objekta, dodatno ojačavanje betonske konstrukcije i postavljanje armature za, kako se procenjuje, novi trajni betonski krov.

Postrojenje Taleghan 2 već ranije je bilo povezano sa istraživanjima i testiranjima koja su deo iranskog nuklearnog programa.

Objekat je uništen u izraelskom napadu u oktobru 2024. godine, nakon čega je obnovljen, a zatim ponovo pogođen u dva napada tokom marta.

Satelitski snimci pokazuju da su radovi na obnovi bili u toku dok je još važio memorandum o razumevanju koji su Iran i SAD potpisali 17. juna. Tim sporazumom Teheran se obavezao da zamrzne svoje nuklearne aktivnosti.

Jutarnji/CNN