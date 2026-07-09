Vrhovnom lideru Irana ajatolahu Modžtabi Hamneiju savetovano je da ne prisustvuje ceremoniji sahrane njegovog oca, nekadašnjeg ajatolaha Alija Hamneija, preneo je danas CNN, pozivajući se na neimenovane izvore na Bliskom istoku.

Kako se navodi, ajatolahu Modžtabi je iz Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) savetovano da ne prisustvuje niti jednom od događaja ceremonije.

Izvor je naveo da će tokom same sahrane biti prisutni "članovi ajatolahovog domaćinstva".

Ali Hamnei ubijen je u američkim i izraelskim napadima na Iran 28. februara, nakon čega je njegovu funkciju preuzeo njegov sin Modžtaba, ali od tada nije viđen u javnosti zbog, kako se navodi, teških povreda koje je zadobio tokom napada.

Prema saopštenju Štaba za organizaciju sahrane vrhovnog vođe ajatolaha Hamneija, ceremonije oproštaja su nekoliko dana trajale u otvorenom prostoru džamije Imama Homeinija, a telo Alija Hamneija biće sahranjeno danas, u svetilištu Imama Reze u Mešhedu, nakon višednevnih ceremonija u Teheranu, Komu, Nadžafu i Karbali.