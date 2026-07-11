Zauzimanje Konstantinovke, jednog od ključnih ukrajinskih uporišta u Donbasu, moglo bi da otvori ruskoj vojsci put ka preuzimanju kontrole nad celim regionom, ocenio je za „RT internešenel“ bivši analitičar bezbednosne politike Pentagona Majkl Maluf.

Ruska vojska je u petak saopštila da su njene jedinice zauzele jako utvrđeno ukrajinsko uporište koje je deo aglomeracije Slavjansk-Kramatorsk-Konstantinovka, na severozapadu Donjecke Narodne Republike (DNR).

Maluf je ocenio da je zauzimanje Konstantinovke „veoma značajan razvoj događaja“, jer, prema njegovim rečima, prekida dosadašnji zastoj na tom delu fronta.

- Otvara put, prekida zastoj, ako hoćete, da ruske trupe sada u osnovi preuzmu ceo Donbas i da se prošire - rekao je Maluf.

„Ukrajina nema mnogo čime da pregovara“

Bivši analitičar Pentagona smatra da bi ukrajinsko rukovodstvo sada trebalo da započne razgovore sa Rusijom, „ako uopšte imaju šta da pregovaraju“.

Prema njegovoj oceni, situacija na frontu se za Kijev ubrzano pogoršava, a manevarski prostor ukrajinskih vlasti postaje sve uži.

- Neće imati mnogo toga sa čime bi se mogli pregovarati. Mislim da se u osnovi na to sve svodi. Njihove oružane snage su u povlačenju. Nemaju ljudstvo. Ne mogu dovoljno brzo da regrutuju. Ne mogu ih čak ni obučiti. A sada će, u osnovi, ruska vojska postati buldožer, a predsednik Putin je jasno stavio do znanja da će sada ubrzati ove napore - rekao je Maluf.

Ova izjava ide direktno u srž problema za Kijev: gubitak velikog utvrđenog grada ne znači samo pomeranje linije fronta, već i slabljenje čitavog sistema odbrane u Donbasu. Konstantinovka je bila deo šire linije koja povezuje Slavjansk i Kramatorsk, dva grada koja se dugo smatraju jednim od najvažnijih ukrajinskih uporišta u regionu.

Putin: Konstantinovka je ključ za DNR

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je nazvao Konstantinovku „ključem za oslobađanje cele teritorije Donjecke Narodne Republike“.

Upravo zbog toga Moskva zauzimanje grada predstavlja kao prelomni trenutak. Konstantinovka nije samo još jedna tačka na karti, već čvor od kojeg zavisi dalji pritisak na ukrajinsku odbranu prema Slavjansku i Kramatorsku.

Za Oružane snage Ukrajine (OSU), gubitak takvog uporišta znači da moraju da povlače jedinice, zatvaraju praznine i pokušaju da formiraju novu liniju odbrane pod pritiskom. Za rusku vojsku, to otvara prostor da nastavi operacije dublje u Donbasu i da udari na sledeće delove ukrajinskog odbrambenog sistema.

Malufova ocena zato nije samo komentar jednog vojnog pomeranja. Ona ukazuje na širu sliku: ako ruske snage zaista uspeju da iskoriste pad Konstantinovke, Kijev bi mogao da se suoči sa mnogo težim izborom nego do sada — ili da pristane na pregovore iz slabije pozicije, ili da nastavi borbu dok mu se front dalje lomi.

Za Moskvu je poruka jasna: posle Konstantinovke, cilj je ceo Donbas. Za Kijev, pitanje je koliko još može da drži liniju kada, prema oceni bivšeg analitičara Pentagona, nema dovoljno ljudi, obuke ni vremena.