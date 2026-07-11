Globalne cene pšenice skočile su za više od četiri odsto nakon što je Ukrajina napala ruske brodove u Azovskom moru, dok Rusija gađa ukrajinske luke iz kojih na svetsko tržište kreće pšenica iz tamošnjih žitnica, izveštava agencija Blumberg.

Agencija napominje da je Ukrajina poslednjih dana prijavila uništenje 76 plovila, uključujući brodove za rasute terete koji prevoze žito. Nakon toga, saobraćaj u Azovskom moru je poremećen.

Rusija, zauzvrat, cilja lučku infrastrukturu Odese, Čornomorska i Izmaila, preko kojih se izvozi ukrajinsko žito, što takođe povećava globalne cene.

Podsetimo, u ruskom napadu protekle noći oštećeni i objekti lučke infrastrukture u Odesi, Čornomorsku i Izmailu u Odeskoj oblasti, koji se koriste za isporuku i skladištenje vojnog materijala i goriva, navodi agencija.