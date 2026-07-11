Supruga pevača Slobe Vasića, Jelena Vasić, aktivna je na Instagramu gde redovno objavljuje detalje svoje svakodnevice.

Sada se oglasila i otkrila da je okrenula novi list u životu.

Naime, Jelena se vratila staroj dobroj navici, trčanju, kako bi i ovog leta bila u formi.

- Nakon 15 godina 4km za početak je dosta - napisala je ona, dok je pozirala u sportskom kompletu.

Potom je objavila fotografiju oznojenog i crvenog lica, kako bi pokazala pratiocima u kakvoj je formi.

Bila je misica

Podsetimo, ono što malo ko zna jeste da je Slobina sadašnja supruga Jelena bila misica, a on je jednom prilikom ovako govorio o njoj.

- Bila je mis BiH 2017. godine i bila je četvrta u svetu. Upoznali smo se i desio se i brak, dobili smo dete i to mi je svetinja. Porodica je ono što može da promeni svakog čoveka. Siguran sam da je porodica najveći spas. Pre porodice nisam mislio o sebi, a kamoli o nekom drugom, a kada dobiješ porodicu onda vidiš šta je život, brineš se o detetu, ženi... - pričao je pevač.

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