Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinska protivvazdušna odbrana i dalje nema dovoljno kapaciteta da se efikasno suprotstavi ruskim balističkim raketama, upozoravajući da je dodatna pomoć zapadnih partnera ključna za odbranu zemlje.

Govoreći o najnovijim raketnim napadima, Zelenski je poručio da Kijev očekuje da međunarodni partneri ispune obaveze preuzete tokom samita NATO.

- Od naših partnera očekujemo da ispune obećanja o paketima podrške za zaštitu naših građana, koja su dogovorena tokom sastanka NATO - napisao je Zelenski.

Ukrajina traži hitne isporuke, proizvodnja raketa nije brzo rešenje

Ukrajinske vlasti već duže upozoravaju da su zalihe presretačkih raketa ograničene i da su nove isporuke sistema protivvazdušne odbrane i odgovarajuće municije neophodne kako bi se očuvala efikasnost odbrane od vazdušnih napada.

Prema ranijim informacijama iz Vašingtona, Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost da Ukrajini omoguće licencnu proizvodnju raketa za američki sistem Patriot.

Međutim, vojni analitičari upozoravaju da bi pokretanje takve proizvodnje predstavljalo dugoročan projekat koji zahteva velika finansijska ulaganja, tehnološku infrastrukturu i dovoljno vremena, što je u ratnim uslovima dodatni izazov.

Zbog toga stručnjaci smatraju da eventualna domaća proizvodnja ne može u skorije vreme rešiti problem nedostatka presretačkih raketa, zbog čega Ukrajina i dalje računa na kontinuiranu vojnu pomoć i redovne isporuke zapadnih saveznika.