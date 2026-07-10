Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski izjavio je da je od početka 2026. godine ukrajinska vojska pogodila oko 700 ciljeva na teritoriji Rusije, ocenjujući da Moskva nije ostvarila ciljeve svoje ofanzive.

Prema njegovim rečima, ruske snage su zbog tih udara morale da smanje intenzitet ofanzivnih operacija, uprkos brojčanoj nadmoći.

"Rusija nije ostvarila ciljeve"

Sirski je naveo da su ruske snage u prvoj polovini godine usporile tempo borbenih dejstava, ali je istakao da je Ukrajina i dalje "daleko od prekretnice u ratu".

On tvrdi da je Rusija na početku ofanzive dejstvovala na 13 pravaca, dok sada aktivne operacije, prema njegovim rečima, vodi na šest ili sedam.

Tvrdi da je pogođeno 697 ciljeva

Kako je saopštio, ukrajinski napadi dugog dometa od početka godine pogodili su 697 ciljeva u Rusiji.

Sirski procenjuje da su ti napadi izazvali više od 6,1 milijardu dolara direktne i indirektne ekonomske štete.

Govoreći o situaciji na frontu, upozorio je da Rusija nastavlja da pojačava raketne i napade bespilotnim letelicama, kao i upotrebu vođenih avio-bombi.

- Neprijatelj ne sme da se potcenjuje - poručio je Sirski.

Novi dogovori na samitu NATO-a

Njegova izjava dolazi nakon samita NATO-a u Ankari, gde je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dobio nova obećanja zapadnih saveznika u vezi sa jačanjem protivvazdušne odbrane.

Prema navodima iz Kijeva, američki predsednik Donald Tramp dao je načelnu saglasnost da Ukrajina po licenci proizvodi rakete-presretače sistema Patriot.