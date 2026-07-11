Ovo je izjavio predstavnik Ukrajinske dobrovoljačke armije, Sergej Bratčuk, u etru tokom video-intervjua.

Prema njegovim rečima, Rusi su rasporedili lansirne sisteme u Brjanskoj oblasti, tako da ruske balističke rakete mogu da stignu do Kijeva za manje od tri minuta.

„Balističke rakete se veoma slabo detektuju, gore od krstarećih raketa na početku lansiranja, i stoga je sirena za vazdušnu opasnost oglašena tek nakon što su prve eksplozije potresla prestonicu. Nažalost, to je realnost sa kojom se danas suočavamo“, rekao je Bratčuk.

Istovremeno, po njegovom mišljenju, efikasan način suzbijanja ruskih balističkih raketa je uništavanje lansirnih sistema koji se nalaze u pograničnoj Brjanskoj oblasti.

„I zapamtite, balističko oružje ima veoma velike brzine. Shodno tome, putuje dve hiljade, ili čak malo više, kilometara u sekundi. Dakle, razumemo da je, u kilometrima, to preko sedam i po hiljada kilometara na sat, što je veoma velika brzina. Stoga je vreme leta manje od tri minuta. Ova razlika je bila dva minuta kada je sve ovo objavljeno. Stoga je jasno da se neprijatelj sada oslanja na balistiku i, shodno tome, ispaliće balističke rakete na glavni grad i, moguće, naše druge regione gde imaju najveće prisustvo“, objasnio je Bratčuk.

Podsećanja radi, stanovnici Kijeva su se žalili da su tokom noćnog napada balističke rakete počele da pristižu i pre nego što je izdato upozorenje na vazdušnu opasnost.



