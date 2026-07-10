Ne sme se verovati procenama prema kojima je Rusija već izgubila rat, upozorio je ukrajinski ambasador u Velikoj Britaniji i bivši glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni.

Takve procene su opasna pogrešna interpretacija trenutne situacije na ratištu, upozorio je Zalužni u autorskom tekstu objavljenom u britanskom Telegrafu.

"Pojedini zapadni analitičari smatraju da je Rusija oslabila zbog sve uspešnijih ukrajinskih napada duboko unutar ruske teritorije, naročito na energetsku infrastrukturu, kao i zbog udara na rusku logistiku. To je opasno pogrešno tumačenje rata", poručio je Valerij Zalužni.

Prema njegovim rečima, analitičari koji se fokusiraju samo na pojedinačne ukrajinske taktičke uspehe, poput osvajanja položaja ili napada na ciljeve u Rusiji, zanemaruju širu stratešku sliku sukoba.

Ovo je rat iscrpljivanja

Zalužni je ponovio stav koji zastupa još od 2023. godine, navodeći da je trenutni sukob postao rat iscrpljivanja, sa masovnom upotrebom dronova, sistema za nadzor i preciznog naoružanja.

"Ovo više nije rat brzih manevara. Ovo je rat iscrpljivanja. Svaki taktički dobitak danas dolazi uz izuzetno visoku cenu. Položaji mogu biti osvojeni, ali ih je sve teže zadržati, ojačati i evakuisati ranjene zbog stalnog nadzora dronovima", naveo je.

Dodao je da se uspeh na bojnom polju sada meri metrima, a ne kilometrima, često uz gubitke koji nisu proporcionalni strateškoj vrednosti ostvarenog napretka.

Njegove izjave pojedini analitičari tumače i kao moguću kritiku sadašnjeg komandanta ukrajinske vojske Aleksandra Sirskog, koga protivnici poslednjih meseci optužuju za loše planirane operacije sa velikim gubicima.

Skupi napadi ne donose stratešku pobedu

Zalužni smatra da ukrajinski napadi na rusku logistiku i ključnu infrastrukturu jesu naneli Moskvi ozbiljne gubitke, ali upozorava da takve operacije ne mogu same doneti odlučujuću pobedu.

"Sve uspešniji ukrajinski napadi na rusku logistiku i ključnu infrastrukturu naneli su Moskvi stvarne gubitke. Međutim, takvi napadi su skupi, tehnološki zahtevni i na kraju uzajamni. Rusija i dalje ima sposobnost da odgovori istom ili većom snagom", napisao je.

On je dodao da nijedna strana ne može da se osloni isključivo na ovakav način ratovanja kako bi ostvarila stratešku pobedu.

Ipak, ocenio je da ukrajinske operacije duboko iza linije fronta mogu poboljšati pregovaračku poziciju Kijeva u eventualnim budućim mirovnim pregovorima.

Sve zavisi od saveznika

Prema Zalužnijevoj proceni, nijedna strana trenutno nije u stanju da ostvari potpunu pobedu.

Rusija, kako navodi, nije ostvarila prvobitne ratne ciljeve, ali i dalje ima kapacitet za dugotrajan rat. Ukrajina je uspela da očuva nezavisnost, ali nema mogućnost da vojno potpuno potisne ruske snage sa svoje teritorije.

"Ratovi iscrpljivanja ne stvaraju jasne pobednike u klasičnom smislu. O njima odlučuje izdržljivost", poručio je.

Na kraju je upozorio da budućnost ukrajinskog otpora zavisi od nastavka podrške saveznika, koja prema njegovim rečima pokazuje određene znake slabljenja.

"Političke promene u Vašingtonu i trajne podele unutar Evrope otvaraju opravdano pitanje da li se trenutni nivo podrške može održati neograničeno dugo", zaključio je Zalužni.