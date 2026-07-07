Poljska je prvi put od početka rata zvanično objavila podatke o ukupnoj pomoći Ukrajini, nakon što je u zemlji pokrenuta politička polemika zbog navoda da je deo vojne pomoći isporučivan bez detaljnog informisanja javnosti.

Prema objavljenim podacima, Varšava je od 2022. godine Kijevu pružila pomoć vrednu gotovo četiri milijarde evra.

Opozicija tražila odgovore o raketama Patriot

Objavljivanje informacija usledilo je nakon optužbi opozicije da je vlada prikrivala obim vojne pomoći Ukrajini, uključujući i isporuke raketa presretača PAC-3 za protivvazdušni sistem Patriot.

Zbog političkog pritiska vlasti su objavile detaljnije podatke o dosadašnjim isporukama.

Prema dostupnim informacijama, među isporučenom opremom nalaze se i rakete PAC-3, koje ukrajinska vojska koristi za presretanje balističkih projektila.

Pomoć vredna gotovo četiri milijarde evra

Poljske vlasti saopštile su da je od početka rata Ukrajini pružena pomoć u ukupnoj vrednosti od skoro četiri milijarde evra.

Kako se navodi, odluke o isporukama donošene su u koordinaciji sa NATO-om i Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema objavljenim informacijama, u slučaju da transferi dovedu do smanjenja poljskih zaliha i ugroze bezbednost zemlje, predviđena je isporuka većeg broja zamenskih raketa u okviru dogovora sa saveznicima.