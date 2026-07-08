Šta će biti sa regrutima koji imaju tetovaže? Evo da li će moći u vojsku kada krene obavezni vojni rok

U Srbiji će uskoro biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka, a u javnosti se podigla bura oko jednog specifičnog pitanja: šta će biti sa mladićima koji imaju tetovaže po licu, vratu i šakama, odnosno na mestima koja uniforma ne može da sakrije?

Vojska Srbije planira da po tom pitanju bude znatno fleksibilnija nego do sada.

Profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, Zoran Dragišić, potvrdio je da će ovo pitanje biti rešeno novim pravilima službe i da će ono predstavljati manji problem.

- Možemo se ugledati na rešenja drugih zemalja, gde vojnici nose tetovaže. To je prosto danas u trendu. Mislim da će nadležni iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije razumeti duh vremena i da će biti mnogo fleksibilniji - ocenjuje Dragišić i ističe da naprosto nije realno da vojska odbije regrute samo zato što su istetovirani.

Gašić: Na jesen zakon, prvi regruti u martu

Ministar odbrane Bratislav Gašić nedavno je izjavio da bi prvi regruti u kasarnama trebalo da budu u martu 2027. godine.

Ministar je istakao da bi na jesen trebalo da bude usvojen Zakon o obaveznom služenju vojnog roka i istakao da je Srbija i u infastrukturnom smislu spremna za obavezno služenje vojnog roka i da se opremaju kasarne.