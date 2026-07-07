Tanker koji je plovio kroz Ormuski moreuz pogođen je neidentifikovanom raketom, a veruje se da je došlo do strukturne štete. Nema izveštaja o žrtvama ili šteti po životnu sredinu, saopštila je britanska Pomorska trgovinska služba (UKMTO).

Istraga i poziv na oprez

UKMTO nastavlja istragu. Brodovima se savetuje da budu oprezni u tom području i da prijave svaku sumnjivu aktivnost organizaciji.

Iran je sinoć ispalio najmanje dve rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz, izvestio je Aksios, pozivajući se na dva američka zvaničnika. Oba broda su pretrpela značajnu štetu, ali nije bilo smrtnih slučajeva ni povređenih.

Napad se dogodio neposredno nakon isteka nedeljnog sporazuma između SAD i Irana o zaustavljanju napada u Ormuskom moreuzu, što je ponovo podiglo tenzije na ključnoj plovnoj ruti.

Katarski tanker pogođen sinoć

Prema Rojtersu, izvor upoznat sa incidentom tvrdi da je pogođeni brod bio katarski tanker za tečni prirodni gas Al-Rekajat, koji je u vreme napada bio natovaren UPP-om. Projektil je, kako se navodi, pogodio levu stranu broda, nakon čega je izbio požar u mašinskoj sobi. Posada je bezbedna, ali zbog gustog dima još nije moguće proceniti puni obim štete, a izvor upozorava da postoji opasnost od eksplozije.

Indirektni razgovori između SAD i Irana završeni su prošle nedelje bez vidljivog napretka, a predsednik SAD Donald Tramp je juče rekao da će Vašington ili postići dogovor sa Iranom ili "završiti posao", ponovo preteći vojnom akcijom. Istovremeno, prema pisanju Volstrit žurnala, Iranska revolucionarna garda je tokom vikenda radio-vezom obavestila brodove da su „njihove rakete i dronovi spremni za paljbu“.

(Index)