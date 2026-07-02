Francuski sud izrekao je novčanu kaznu od milion evra vlasniku ruskog tankera za prevoz nafte Tagor.

Prema pisanju lista Le Figaro, brod je proglašen krivim za kršenje francuskog zakonodavstva, jer je „isplovio bez istaknute nacionalne zastave i nije postupio po naređenjima francuskih vojnih vlasti tokom kontrole i presretanja“.

Nakon završetka svih predviđenih pravnih procedura, očekuje se da će administrativno zadržavanje tankera biti ukinuto, čime će mu biti omogućeno da napusti francuske teritorijalne vode.

Tagor je zadržan od strane francuske mornarice 31. maja u Atlantskom okeanu.

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