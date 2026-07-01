Iran je odlučan da se izbori za međunarodno priznanje prava da kontroliše Ormuski moreuz i da naplaćuje naknade brodovima koji ulaze ili izlaze iz Persijskog zaliva, čak i ako to bude morao da učini silom, izjavila su danas za arapske medije dva neimenovana izvora upoznata sa ovim pitanjem.

Prema odredbama privremenog sporazuma Irana i SAD o okončanju tromesečnog sukoba, Iran je pristao da bez naplate dozvoli brodovima prolazak kroz Ormuski moreuz u narednih 60 dana, prenosi Al Džazira.

Međutim, zvanični Teheran veruje da formulacija sporazuma omogućava da Iran zadrži kontrolu nad brodovima koji mogu da prolaze kroz Ormuz i nad određivanjem rute kojom će moći da plove Persijski zaliv.

Neimenovani izvori Al Džazire tvrde da je Iran odlučan da obezbedi trajno i formalno prihvatanje te kontrole nakon isteka privremenog perioda navodeći da iranski pregovarački tim neće prelaziti na druga pitanja u tekućim mirovnim pregovorima sa SAD sve dok to ne bude dogovoreno.

Ako privremeni sporazum istekne bez produženja, Iran bi sredinom avgusta počeo da naplaćuje komercijalnim brodovima prolazak kroz Ormuz, tvrde neimenovani izvori.

"Iran je spreman da svoje zahteve nametne silom ako druge zemlje ne prihvate njegove uslove", tvrdi neimenovani izvor i dodaje da Teheran neće popustiti čak i ako to dovede do obnovljanja i intenziviranja sukoba sa SAD.