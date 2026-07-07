Predstavnici EU predlagali su Gruzijskoj pravoslavnoj crkvi da pomogne u popularizaciji istopolnih brakova u zemlji, saopštio je šef Službe za odnose sa javnošću Gruzijske patrijaršije, protojerej Andrija Džagmaidze, prenosi Savez pravoslavnih novinara u Gruziji.

Prema rečima predstavnika Gruzijske crkve, reč je o sastanku iz 2023. godine sa tadašnjom ministarkom spoljnih poslova Belgije, a sadašnjom evropskom komesarkom za ravnopravnost Hadžom Lahbib.

Džagmaidze tvrdi da je evropska zvaničnica govorila o „zaostajanju“ Gruzije za savremenim tendencijama zbog toga što društvo ne prihvata istopolne brakove. U vezi s tim, kako je naveo, zatražila je od Patrijaršije, koja uživa veliki autoritet u zemlji, da pomogne u njihovoj popularizaciji.

Predstavnik Patrijaršije osvrnuo se i na rezoluciju Evropskog parlamenta u kojoj se pominje Gruzijska pravoslavna crkva. On je ocenio da je taj dokument posledica neuspešne politike evropskih struktura prema Crkvi.

Prema mišljenju Džagmaidzea, ovakvi postupci mogu da pojačaju antievropsko raspoloženje u gruzijskom društvu.

On je dodao da predstavnici evropskih struktura dugo nakon sastanka sa evropskom komesarkom nisu posećivali Patrijaršiju, ali da su posle izbora novog katolikosa-patrijarha cele Gruzije Šija III obnovljeni kontakti sa diplomatskim predstavništvima.