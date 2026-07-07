Tokom sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Predsedničkoj palati u Ankari, Erdogan je rekao da pitanje F-35 nije novo i da je o njemu već razgovarano sa američkom stranom, prenosi Anadolija.

"Pitanje F-35 nije novo za nas. O tome smo ranije razgovarali sa Sjedinjenim Američkim Državama i dobili smo obećanje da ćemo dobiti pet aviona. Verujem da će sa ovog samita lidera proizaći povoljna odluka o programu F-35", rekao je Erdogan.

On je dodao da smatra da Tramp ostaje pri ranije datom obećanju.

"Znam da se ranije dato obećanje u vezi sa F-35 sada potvrđuje u pozitivnom smeru. Gospodin Tramp uvek stoji iza svoje reči", rekao je predsednik Turske. Erdogan je ocenio da susret sa Trampom u Ankari daje dodatni podsticaj bilateralnim odnosima dve zemlje. "Veoma mi je drago što smo zajedno u Ankari. Želim posebno da istaknem koliko je ova poseta važna", rekao je on.

Govoreći o odnosima Irana i SAD, Erdogan je rekao da Turska nastoji da doprinese njihovom unapređenju.

"Trudimo se da odnose Irana i Amerike postavimo na zdravije osnove. Činimo sve što možemo kako bismo doprineli svetskom miru", rekao je Erdogan.

Osvrćući se na rat u Gazi, predsednik Turske je rekao da će sa Trampom razgovarati o načinima za uspostavljanje mira u regionu.

"Razgovaraćemo o Gazi i smatramo da je ovaj samit lidera veoma važan za postizanje mira u regionu", rekao je Erdogan.

On je najavio i da će sa Trampom razgovarati o motorima za turski borbeni avion KAAN.

"Pitanje motora za KAAN razmotrićemo na samitu. Verujem da će moj uvaženi prijatelj ovde ponoviti dobre vesti koje nam je ranije saopštio", rekao je Erdogan.

Povodom rata u Ukrajini, Erdogan je rekao da će sa Trampom razgovarati o daljem razvoju situacije.

"Podelićemo mišljenja o razvoju događaja između Rusije i Ukrajine i u skladu sa tim preduzeti naredne korake. Kao dve važne članice NATO-a, verujem da ćemo sa ovog samita poslati snažnu poruku jedinstva i solidarnosti", rekao je Erdogan.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je prethodno da će doneti odluku o potencijalnoj prodaji borbenih aviona F-35 Turskoj.

"To je odluka koju ćemo doneti", rekao je Tramp na početku sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom na samitu NATO-a u Ankari i dodao da će sa Erdoganom razgovarati i o trgovini i vojnim pitanjima.