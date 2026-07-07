Kako su naveli u resoru, aktivni pripadnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR) priznao da je ubio osumnjičenu.

U SBU-u su na Telegramu naglasili da je druga uhapšena osoba bivši pripadnik ukrajinskih organa reda.

Kako prenose "Izvestija", osumnjičeni je izjavio da je ubistvo počinio zajedno sa saučesnikom, navodeći da je bio u kontaktu sa Anastasijom Berezovskom i da joj je, na sopstvenu inicijativu i bez znanja rukovodstva, slao novac.

Policija je saopštila i da je u kući bivšeg pripadnika obaveštajne službe pronađena podrumska prostorija koja, prema navodima istrage, podseća na prostoriju za mučenje.

Istraga je u toku, a nadležni organi navode da rade na utvrđivanju identiteta nalogodavaca i drugih osoba povezanih sa pokušajem ubistva porodice u Monaku, piše RT Balkan.

Ranije je u blizini Kijeva pronađeno telo Anastasije Berezovske, osumnjičene za pokušaj ubistva biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku.

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