Belgijski ministar odbrane Teo Franken javno je stao u zaštitu italijanske premijerke Đorđe Meloni i uputio neuobičajenu poruku američkom predsedniku Donaldu Trampu, poručivši mu da je "ostavi na miru" i nazvavši je "kraljicom" evropskog desnog centra.

Izjava je usledila u trenutku kada su odnosi između Vašingtona i evropskih saveznika ponovo u fokusu zbog bezbednosnih pitanja i predstojećeg NATO samita.

"Ne diraj Meloni, ona je alfa"

U razgovoru za "Politiko", Franken je ocenio da Evropa ne bi trebalo da ulazi u nepotrebne sukobe sa Donaldom Trampom, jer će evropskim državama američka vojna zaštita biti potrebna još najmanje deset godina.

Ipak, napravio je jedan izuzetak.

- Svakako da nam je potreban kao saveznik, ali neka ne dira Melonijevu. Ona je kraljica desnog centra u Evropi. Ona je alfa. Pusti je na miru - rekao je belgijski ministar.

Njegova reakcija usledila je nakon što je Tramp u nedelju na društvenim mrežama objavio još jednu fotografiju sa Đorđom Meloni i kroz šalu napisao da će tražiti sudski nalog za zabranu prilaska.

Pre toga, američki predsednik izjavio je da ga je italijanska premijerka navodno "preklinjala" za zajedničku fotografiju tokom samita G7 u Francuskoj, što je izazvalo burne reakcije u Rimu.

- Obožavam je. Ona je konzervativna, potpuno na istoj liniji... i onda se svađate zbog čega, zbog fotografije? - rekao je Franken.

Evropa i dalje zavisi od SAD

Belgijski ministar istakao je da Evropska unija još nije spremna da samostalno obezbedi sopstvenu odbranu bez američke vojne moći.

Kako je naveo, biće potrebno najmanje pet do deset godina da evropske države razviju konvencionalne vojne kapacitete koji bi mogli da zamene ulogu Sjedinjenih Američkih Država.

- Amerikanci su nam potrebni. Budite diplomatski nastrojeni, budite nežni, saslušajte šta imaju da kažu - poručio je Franken kolegama uoči predstojećeg NATO samita u Ankari.

Njegove izjave dolaze nakon što je američki ministar odbrane Pit Hegset nedavno najavio preispitivanje rasporeda američkih oružanih snaga u Evropi, dok je Donald Tramp u više navrata kritikovao članice NATO zbog, kako smatra, nedovoljnog izdvajanja za odbranu, ali i zbog njihovog odnosa prema ratu protiv Irana.

Istovremeno, evropske članice Alijanse rade na planu povećanja vojne potrošnje sa dva na 3,5 odsto BDP-a do 2035. godine, uz jačanje vojno-industrijskih kapaciteta, što obrazlažu bezbednosnim izazovima i, kako navode, pretnjom koju predstavlja Rusija.