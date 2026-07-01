Putovanje automobilom do omiljenih letovališta u Grčkoj za mnoge je prvi izbor tokom leta, ali nepoznavanje saobraćajnih propisa može skupo da košta. Nadležni upozoravaju da je neophodno poštovati ograničenja brzine, imati propisanu opremu i pridržavati se pravila parkiranja kako bi se izbegle visoke novčane kazne i druge sankcije.

Jedna od najznačajnijih izmena odnosi se na ograničenje brzine u brojnim turističkim i primorskim mestima. Na velikom broju lokacija maksimalna dozvoljena brzina više nije 50, već 30 kilometara na čas.

To znači da vozači moraju pažljivo da prate saobraćajnu signalizaciju, naročito u manjim priobalnim mestima. Prekoračenje brzine do 20 kilometara na čas može da donese kaznu od 150 evra.

Za ozbiljnije prekoračenje, odnosno od 30 do 50 kilometara na čas iznad dozvoljene brzine, predviđena je novčana kazna od 350 evra, uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 20 dana, prenosi Auto Moto Revija.

Takva situacija može značajno da zakomplikuje letovanje, posebno ukoliko nema drugog vozača koji bi mogao da nastavi put ili vrati porodicu kući.

Obavezna oprema u automobilu

Posebnu pažnju treba obratiti i na opremu koju je neophodno imati u vozilu. Obavezna je auto-apoteka sa važećim rokom trajanja, koja ispunjava evropski standard DIN 13164:2022 ili odgovarajući ISO standard i poseduje vidljivu CE oznaku.

Ukoliko prilikom kontrole policija utvrdi da prva pomoć nije odgovarajuća ili joj je istekao rok trajanja, vozaču preti kazna od 30 evra.

Pored toga, protivpožarni aparat predstavlja obaveznu opremu. U putničkim automobilima potrebno je imati aparat klase S2 sa dva kilograma praha za gašenje požara.

Važno je imati u vidu da i protivpožarni aparat mora posedovati važeći atest, koji se obnavlja na svake dve godine. Za neposedovanje ili neispravan aparat propisana je kazna od 80 evra.

Parkiranje i korišćenje mobilnog telefona

Nepropisno parkiranje u Grčkoj kažnjava se znatno strože nego što su mnogi vozači navikli. Osim novčane kazne od 80 evra, policija može privremeno da oduzme registarske tablice.

Tablice se preuzimaju u nadležnoj policijskoj stanici nakon dostavljanja dokaza da je kazna plaćena. Iako propisi dozvoljavaju njihovo zadržavanje do 20 dana, u praksi ih policija često vraća ranije ukoliko vozač dokaže da mu je automobil potreban za povratak u Srbiju.

Strogo se sankcioniše i korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje bez handsfree uređaja, za šta je predviđena kazna od 100 evra.

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa kažnjava se sa čak 350 evra, dok deca do pet godina moraju biti smeštena u odgovarajućem dečjem sedištu. Deca niža od 135 centimetara obavezno koriste buster sedište.

Sve izrečene kazne moraju biti izmirene, jer su podaci povezani elektronskim sistemima, pa vozači sa neplaćenim dugovanjima mogu imati probleme prilikom napuštanja zemlje.

Pravila važe i kroz Severnu Makedoniju i Bugarsku

Na putu do Grčke većina turista prolazi kroz Severnu Makedoniju ili Bugarsku, gde takođe važe stroga saobraćajna pravila.

U Severnoj Makedoniji kazne se mogu platiti u banci, pošti ili platnom karticom direktno kod policijskih službenika koji poseduju POS terminale. Ukoliko se kazna plati u roku od osam dana, njen iznos se umanjuje za polovinu. Policija, međutim, može privremeno da zadrži dokumenta dok obaveza ne bude izmirena.

Na auto-putevima u ovoj zemlji postavljene su i kamere koje evidentiraju prekoračenje brzine, pa prekršajni nalog vozači mogu dobiti već na izlasku iz zemlje.

U Bugarskoj je obavezna elektronska vinjeta za korišćenje puteva. Njeno neposedovanje može rezultirati kaznom koja se kreće od 150 do čak 1.500 evra.

Bugarske vlasti takođe evidentiraju sve neplaćene kazne, pa vozači koji imaju dugovanja mogu biti zadržani na graničnom prelazu dok ih ne izmire.

Nadležni savetuju vozačima da tokom putovanja poštuju lokalne propise i postupaju po uputstvima policije, jer rasprava ili odbijanje saradnje ne mogu promeniti izrečene sankcije, već mogu dodatno zakomplikovati situaciju, piše B92.