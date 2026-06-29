Bugarski ministar odbrane Dimitar Stojanov izjavio je danas da je misija američkih aviona u Bugarskoj završena.

Prema njegovim rečima, poslednji američki avion napustio je sofijski aerodrom ''Vasil Levski“ u nedelju, prenosi sajt Novinite.

SAD su tražile da njihovi borbeni avioni ostanu na aerodromu ''Vasil Levski'' do 30. jula, ali je bugarska vlada u maju odlučila da mogu ostati do kraja juna, dajući američkim saveznicima rok od mesec dana da isplaniraju premeštanje aviona.

Tokom prošle nedelje, bugarski premijer Rumen Radev rekao je da će avioni napustiti aerodrom do kraja juna, dodajući da "SAD ostaju strateški saveznik Bugarske u bezbednosti i ključni partner u energetici, ekonomiji, visokoj tehnologiji i veštačkoj inteligenciji".

Američki avioni, uglavnom Boing KC-135 ''stratotankeri'' i teretni avioni, stacionirani su na aerodromu "Vasil Levski" u Sofiji od sredine februara kako bi podržali obuku, održavanje i logističke operacije NATO-a na istočnom krilu.

Bugarska vlada odobrila je 29. maja produženje koje dozvoljava da se raspored nastavi do 30. juna.

Raspoređivanje se poklopilo sa pojačanim tenzijama između SAD i Irana, što je izazvalo spekulacije i proteste u Bugarskoj oko toga da li bi se aerodrom mogao koristiti u operacijama na Bliskom istoku, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO