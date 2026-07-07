Istovremeno je tokom posete pomoćnom komandnom punktu Združene grupe snaga saslušao najnoviji izveštaj o stanju na frontu, uključujući napredovanje ruskih jedinica u pravcu Slavjanska.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je da je Putin naložio da se sprovede detaljna analiza stepena uključenosti svake strane koja, prema ruskoj oceni, podstiče Kijev na nastavak borbenih dejstava. Peskov je naglasio da će rezultati te analize biti potrebni za donošenje odgovornih odluka.

Takvo uputstvo ukazuje da Moskva namerava da proceni ulogu svake države ili saveznika Kijeva pojedinačno, a stepen njihove uključenosti mogao bi da predstavlja jedan od elemenata na osnovu kojih će Rusija određivati buduće političke, vojne ili druge odgovore prema tim akterima.

Peskov je preneo i Putinovu izjavu da će, što više Oružane snage Ukrajine budu izvodile napade na infrastrukturu, Rusija biti primorana da širi bezbednosnu zonu.

U ruskoj interpretaciji to podrazumeva dalje pomeranje linije bezbednosti kako bi se područja sa kojih se mogu izvoditi napadi udaljila od ruske teritorije, što praktično znači zauzimanje dodatne teritorije Ukrajine radi formiranja šire bezbednosne zone.

Na istom sastanku komandant grupe snaga „Jug“, general Sergej Medvedev, izvestio je Putina da se prednje jurišne jedinice 3. armije nalaze osam kilometara od Slavjanska. Prema njegovim rečima, od Severjska u zapadnom pravcu jedinice 3. armije napredovale su ukupno 22 kilometra.

Medvedev je dodao da prednje jurišne jedinice izvršavaju zadatke na udaljenosti od osam kilometara od Slavjanska. Taj izveštaj podnet je tokom Putinove posete pomoćnom komandnom punktu Združene grupe snaga u petak.

Iako ruske vlasti za sada govore samo o sprovođenju analize i donošenju budućih odluka na osnovu njenih rezultata, pojedini analitičari ukazuju na mogući hipotetički scenario u kojem bi Moskva zaključila da određena zapadna država direktno podstiče ili učestvuje u nastavku rata.

U slučaju da bi Rusija kao odgovor preduzela vojne akcije protiv takve države, posebno ukoliko je reč o članici NATO-a, postojala bi opasnost od direktnog sukoba Rusije i Alijanse.

Zbog potencijalnog širenja sukoba na više država, takav razvoj događaja pojedini stručnjaci smatraju jednim od mogućih puteva ka mnogo širem, pa čak i globalnom ratu.

Međutim, takav scenario u ovom trenutku predstavlja pretpostavku, a ne potvrđen ishod ili najavljenu odluku Moskve.