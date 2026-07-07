Zvaničnici EU su ocenili da novi sistem ulaska i izlaska (EES) "nije savršen", ali su naveli da potpuna obustava nije potrebna niti moguća, posebno pred početak glavne letnje turističke sezone. Prema sistemu EES, državljani zemalja van Evropske unije koji ulaze u šengenski prostor prvi put moraju da registruju otiske prstiju i fotografiju lica, dok se njihovi biometrijski podaci kasnije proveravaju pri svakom izlasku i ponovnom ulasku. Predstavnici avio-kompanija, aerodroma i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA) prethodno su zatražili odlaganje primene sistema do narednog leta, upozoravajući na kašnjenja i propuštene veze u zemljama poput Portugala, Španije, Italije, Grčke i Belgije.

Zvaničnici EU su naveli da bi delimična obustava sistema u pojedinim državama izazvala dodatne probleme, jer bi putnici mogli da se nađu u situaciji da budu registrovani kao osobe koje su prekoračile dozvoljeni boravak od 90 dana u okviru perioda od 180 dana. Prema podacima EU, od ukupno 1.500 graničnih prelaza, oko 20 lokacija predstavljaju "teška mesta" sa najvećim problemima. Zvaničnici su naveli da će države članice na tim lokacijama morati da preduzmu mere za smanjenje gužvi. Jedan od problema zabeležen je na manjem regionalnom aerodromu gde je u kratkom periodu pristizalo oko 3.000 putnika na sat, što je otežavalo brzu obradu zbog ograničenog prostora. Lisabon je već smanjio redove angažovanjem dodatnog osoblja, dok se na aerodromu u Briselu očekuje dolazak 50 novih službenika granične agencije Fronteks. Sistem EES razvijan je osam godina sa ciljem unapređenja granične kontrole i rešavanja bezbednosnih slabosti uočenih nakon terorističkih napada u Briselu i Parizu 2015. i 2016. godine. Njegovo uvođenje je više puta odlagano pre nego što je počelo prošlog oktobra, uz mogućnost da države članice privremeno izuzmu pojedine prelaze tokom testiranja tehnologije i procedura.

Prema važećim pravilima, aerodromi i luke mogu privremeno da obustave sistem ukoliko redovi postanu preveliki, ali ta mogućnost bi trebalo da prestane u septembru. Za sada nijedna država članica nije zatražila produženje suspenzije. EU navodi da sistem već daje rezultate - evidentirano je oko 110 miliona putovanja u i iz šengenskog prostora, dok je oko 44.500 osoba odbijeno pri ulasku. Među razlozima za odbijanje najčešće su bili nedostatak odgovarajućeg opravdanja za posetu ili boravak, kao i prekoračenje dozvoljenog boravka od 90 dana. Oko 1.000 osoba je zaustavljeno zbog procene da predstavljaju pretnju unutrašnjoj bezbednosti, dok je oko 300 ljudi uhvaćeno sa lažnim pasošima ili putnim dokumentima.

Problemi sa tehnologijom usporili su potpunu primenu sistema i na Evrotunelu, gde su francuske vlasti još u fazi rešavanja tehničkih pitanja. Mobilna aplikacija Fronteksa koja bi trebalo da ubrza proceduru dostupna je u potpunosti samo u Švedskoj i delimično u Portugalu.