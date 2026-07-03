„Što se tiče tog da li sam spreman da se usprotivim 21. paketu sankcija – ne da sam spreman, nego ću to i uraditi. Prosto i jasno, jer branim nacionalne interese Bugarske“, rekao je Radev u parlamentu, odgovarajući na pitanja poslanika.
Premijera su pitali šta će preduzeti u vezi s planovima Brisela da uvede sankcije ruskom patrijarhu, kao i osnivaču kompanije "Lukoil".
Radev je i ranije izjavio da neće podržati sankcije koje će se negativno odraziti na ekonomiju zemlje.
Podsetio je da je Unija već uvela 20 paketa sankcija, ali da se to nije ni na koji način odrazilo na tok rata.
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