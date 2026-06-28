Pobednica ovogodišnje Evrovizije, Darina Nikolajeva Jotova, poznatija kao Dara, sinoć je nastupila na ”Music Week” festivalu i raspametila publiku.

Na binu je izašla u izazovnoj crvenoj kombinaciji, a onda se obratila publici:

- Ovo je posebno veče za mene jer dugo želim da dođem u Beograd, a ovo mi je zapravo prvi put da sam ovde. Sada ćemo imati sjajnu žurku i spremna sam na to, morate mnogo da plešete - rekla je Dara.

Nakon što je otpevala svoj najveći hit, kojim je i pobedila na Evroviziji, Dara je zapevala i pesmu Cece Ražnatović "Kukavica" i digla Ušće na noge.

"Jesu ćevapi restoran ili jelo?"

Podsetimo, Dara je govorila o prvim utiscima iz Srbije.

- Prvi put sam u Beogradu. Ovo je ludo jer je u pitanju četiri sata vožnje, a meni je ovo prvi put. Došla sam pre dva dana, tako da ne znam ništa. Uradila sam šminku jutros i došla ovde, tako da mislim da ću posle ovoga imati malo vremena. Možda da odem negde da jedem - rekla je Dara pre nastupa pa smo je poslali da proba ćevape.

- Jesu li ćevapi restoran ili jelo? - pitala je i sve nasmejala.

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