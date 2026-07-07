Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan dočekao je danas predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u Ankari, gde je počeo dvodnevni samit NATO-a.

Erdogan je lično pozdravio Trampa po dolasku na aerodrom Esenboga, prenela je Anadolija.

Zvanična ceremonija dobrodošlice biće održana kasnije u predsedničkom kompleksu, nakon čega su planirani bilateralni razgovori dvojice lidera i sastanci delegacija posvećeni regionalnim i međunarodnim pitanjima. Očekuje se i da Erdogan i Tramp održe zajedničku konferenciju za novinare.

U Ankari se na samitu NATO-a 2026. godine okupljaju šefovi država i vlada zemalja članica Alijanse, kao i lideri partnerskih država.

Glavne teme skupa biće sprovođenje obaveza o povećanju izdvajanja za odbranu dogovorenih na prošlogodišnjem samitu u Hagu, nastavak vojne podrške Ukrajini i jačanje kapaciteta odbrambene industrije.