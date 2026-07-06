U Predlogu deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, koja će se sutra naći na posebnoj sednici Narodne skupštine, ukazano je na neophodnost da se kroz parlamentarne procedure na nivou BiH vrate dejtonske nadležnosti Republike Srpske, što uključuje i poništenje niza odluka visokih predstavnika.

Kako je navedeno, to se odnosi na odluke koje su mimo ustava i zakona oduzete Srpskoj uz svesrdnu podršku dela međunarodne zajednice i unitarističkih snaga u BiH.

Naglašeno je da to na kraju podrazumeva i prestanak mandata OHR-a i visokog predstavnika i okretanje dijalogu i političkom dogovoru svih relevantnih političkih subjekata o budućnosti BiH.

Narodna skupština Republike Srpske naglašava važnost odbrane demokratski izabranih institucija Srpske od svih pokušaja da budu smanjene ili ukinute njihove nadležnosti i prenete na nivo unitarne BiH, suprotno ustavima Srpske i BiH, a koje je verifikovao Dejtonski mirovni sporazum kao međunarodni ugovor.

Narodna skupština podseća na važnost sprečavanja svih pokušaja da se oduzme imovina Republike Srpske, a da se vlasništvo nad njom kao i njenim korišćenjem prenese na nivo BiH i u tom smislu je potrebno pooštravanje zakonskih propisa i kažnjavanje svih zloupotreba koji se odnose na ovo vitalno nacionalno pitanje.

Zaštita kulturno-istorijskog nasleđa, pored ostalog, spomenika nacionalne kulture, jezika, pisma, pravoslavnih hramova, srpskih grobalja i slično od negiranja, prisvajanja i revizije istorijskih činjenica u ovoj oblasti je od izuzetnog značaja.

Cilj treba da bude ekonomski održiva i socijalno stabilna Srpska u kojoj će se svi njeni delovi ravnopravno razvijati kako bi se mladima pružile podjednake šanse za normalan život sa izvesnom perspektivom za njih i njihove porodice ako ostanu u sredinama gde su rođeni i gde mogu imati sigurno zaposlenje.

Stabilan ekonomski razvoj podrazumeva najoštriji obračun sa kriminalom i korupcijom, posebno u javnim preduzećima i institucijama, piše u tekstu Predloga deklaracije, prenosi Srna.

Narodna skupština poziva na dalje produbljivanje saradnje sa Srbijom na osnovu Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa u ekonomskom, kulturnom, obrazovnom, infrastrukturnom, bezbednosnom i svim drugim sektorima.

„Ova saradnja ni u kojem pogledu nije usmerena protiv druga dva naroda u BiH niti protiv bilo koje susedne zemlje, nego doprinosi miru i stabilnosti u BiH“, naglašeno je u tekstu Predloga.

Njen cilj je, dodaje se, da se još više ojača i učvrsti srpski nacionalni identitet i da Srpska i Srbija ostanu sigurni garanti opstanka srpskog naroda na ovim oduvek turbulentnim balkanskim prostorima.

Navedeno je da je donošenje Deklaracije inicijativa Asocijacije „Stvaraoci Republike Srpske“ i Boračke organizacija Republike Srpske.

Predlog odluke o usvajanju Deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, po hitnom postupku, trebalo bi da se nađe pred poslanicima na sutrašnjoj posebnoj sednici.