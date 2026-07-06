NATO ne uspeva da obezbedi protivvazdušnu odbranu za Ukrajinu, ali „čini sve što može“, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute na konferenciji za novinare uoči samita u Ankari 7. i 8. jula.

Postoje ograničenja u proizvodnji sistema protivvazdušne odbrane u Evropi, rekao je on, odgovarajući na pitanje o „razornim ruskim udarima“ na Kijev.

„Zemlje NATO-a čine sve što je moguće, uključujući i kroz sistem PURL (kupovina oružja od SAD korišćenjem evropskih sredstava). Rakete presretači stižu (u Ukrajinu) upravo sada, dok mi govorimo“, rekao je Rute, takođe ističući važnost proizvodnje sistema protivvazdušne odbrane u Ukrajini.

Tokom konferencije za novinare, generalni sekretar NATO-a je otišao još dalje i, po prvi put, priznao da problemi sa vojnom proizvodnjom postoje ne samo u Evropi već i u SAD. Nikada nije davao takve izjave od početka svog mandata kao generalni sekretar Alijanse.

„Znamo da postoje problemi i u SAD, ne samo u Evropi“, rekao je Rute, dodajući da američki predsednik Donald Tramp redovno zahteva od američkih kompanija odbrambene industrije da proizvode više.

Tako je Rute odgovorio na pitanje ukrajinskih novinara o pozivu Kijeva za licencu za proizvodnju presretača „patriota“ direktno u Ukrajini.

Međutim, uprkos sopstvenoj izjavi o važnosti proizvodnje sistema protivvazdušne odbrane u Ukrajini, Rute je odlučio da ne komentariše ideju o proizvodnji raketa „patriot“, naglašavajući da je to „bilateralno pitanje“ između Kijeva i Vašingtona.

(Sputnjik)